〈焦點股〉輝達財報開獎 00981A、00988A狂漲逾4%奪主動式ETF冠亞軍
鉅亨網記者陳于晴 台北
科技巨頭輝達 (Nvidia) 今 (20) 日最新財報開獎，數據優於市場預期，激勵輝達、台積電 ADR 盤後攜手向上衝，台股加權指數更是開盤一度大漲 900 點，站回 2 萬 7 千點大關。主動式 ETF 大展神威，其中，00981A 成為最大贏家，開盤即大漲超過 4%，布局全球的 00988A 則緊追其後，漲幅同樣超過 4%，成為主動式 ETF 中漲勢最兇猛的冠亞軍。
台股今天一開盤，台積電隨即大漲超過 4%，根據三竹股市 App 顯示，13 檔主動式 ETF 中僅有兩檔漲勢緊追台積電。漲幅第一名就是主動統一台股增長 (00981A-TW)，不僅開盤即大漲 4.4%，盤中成交量更衝上全體 ETF 的第一名，展現規模、漲幅、人氣三冠王的超強氣勢。
而 11 月甫掛牌上市的主動統一全球創新 ETF(00988A-TW)，也同樣開盤即繳出大漲約 4.2% 的超旺氣勢，高掛漲幅排行榜第二名。
知名分析師陸行之指出，輝達財報數字亮眼，不單只在 2025 年 Q3 營收季增 25%，更關鍵的是，輝達最新指引顯示 2025 年 Q4 還要再季度成長 12-16%，兩項數據都遠超乎市場預期，推動半導體產業及科技股出現顯著反轉。但陸行之也同樣指出，推估輝達已成為台積電先進產能的最大客戶，輝達庫存水位將是後續觀察重點。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
