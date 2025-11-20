鉅亨研報 2025-11-20 10:29

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長曼拉．塞肯 (Manraj Sekhon) 針對 2026 年全球與新興市場股票投資環境進行深入分析，重點涵蓋美國、日本、中國及整體新興市場結構性變化與投資機會。

全球新興市場-邁向結構性多頭市場(圖:shutterstock)

三項重點：

1. 對全球股票市場的中期展望持正面態度。

2. 全球正處於資產再平衡的過程中，過去幾年發生的諸多變化，使得亞洲、新興市場以及日本的投資機會與以往大不相同，這也反映在市場表現上，我們認為這個趨勢將會持續。

3. 未來一至三年最具潛力的投資區域：第一為日本，其二為全球新興市場，第三則是印度。這並不代表我們對美國或全球股票持謹慎態度，而是綜合考量目前市場的結構性變化與投資人尚未充分關注的領域，這三個市場將是我們認為最具潛力的重點。

美國：強勁獲利支撐

美國經濟持續擴張，就業市場穩健、消費者信心也相對堅韌，企業獲利成長依然強勁，不僅是 AI 題材或所謂的科技七雄股票帶動，而是整體市場的廣泛成長，這些都是我們對美國市場保持正面看法的原因。根據過去四次美國降息循環數據顯示，S&P 500 指數在首次降息後的 12 個月平均上漲約 16%，而目前美國剛開始進入新一輪的降息循環，市場普遍預期明年可能會降息多達 100 個基本點，但我們認為市場對降息幅度的預期有高估的情況，美國通膨仍有不少不確定因素，即使川普總統希望有一位極度鴿派的聯準會主席，最終或許會如願，但我們認為降息幅度不會像市場預期那麼大。

日本：制度性變革創造超額報酬

日本勞動供需極度吃緊，加上日本政府推動最低工資制度，為企業設下了薪資成長的底線，許多中低收入族群薪資因此上升，配合經濟成長，通膨預期也逐步回升，這是最關鍵的轉變，同時改變了價格預期。此外，日本企業對公司治理的重視程度大幅提升，這個過程確實花了很長時間，但現在愈來愈多企業重視獨立董事、股東價值、現金回饋與資本結構優化，資本大量回饋股東，企業愈來愈重視股價，管理層的激勵也與股價表現掛鉤，這與過去大不相同。

新興市場：結構性轉型與多元機會

過去 30 年來，新興市場經歷多次結構改革，尤其是亞洲金融危機後，資金來源更加多元，不再只依賴美元，新興市場的通膨控制甚至優於成熟國家，部分原因是俄烏戰爭導致歐洲通膨飆升，且供應鏈彈性不足，貨幣政策更為穩健，新興市場利率普遍高於成熟國家，未來仍有較大降息空間。如今新興市場指數成分股已不再是 20 年前以房地產、銀行、原物料為主，而是以創新與成長為核心，且內需經濟更為多元不再過度依賴出口，彼此間貿易增加，與美國、歐洲的依賴減少。

以企業獲利而言，21 世紀的前十年新興市場獲利年複合成長率約為 15%，表現相當亮眼。但接下來十年獲利趨於平緩，主要原因在於中國經濟放緩與產能過剩，不過現在我們見到一個有趣的轉折點，新興市場企業獲利開始回升，預期 2023~2027 年獲利年複合成長率將維持在約 12%~14% 左右，這將帶動新興股市表現優於成熟股市。此外，新興市場的公司治理近年來有顯著的進步，過去五年，透過證券交易所的規範以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，公司治理的提升與對股東價值的重視，已經產生實質影響，並反映在市場表現上。

中國：反內卷與再通膨政策

我們認為中國已經漸趨穩定，雖然政治局勢與緊張關係短期內不會改變，但經濟正在復甦，政府推動「反內卷」與去槓桿等措施將有助於改善結構問題，近期川普與習近平會晤，也讓關稅議題的解決有所進展，因為美國無法將中國排除在全球貿易體系之外，而中國也握有強大籌碼。因此我們認為，中國最壞的時刻已經過去，雖然仍有不少挑戰，但我們在中國投資的標的是新經濟企業，如新能源、電動車、電池技術、半導體等，而非銀行、房地產或傳統原物料公司，這些新經濟企業的成長，未必會直接反映在 GDP 數據，但卻是中國經濟轉型的關鍵。

印度：具吸引力的長期結構性投資故事

印度市場與全球其他市場的相關性較低，主因印度經濟高度內需導向，出口部門在經濟中的佔比遠低於亞洲其他國家，印度也是少數 GDP 成長與股市表現高度相關的主要市場，這在全球並不常見。以投資組合配置的角度而言，這有助分散風險、創造超額報酬。印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動了大量改革，包括統一稅制並優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升了經濟潛力。我們認為印度具備非常強勁的長期結構性成長動能，值得納入資產配置，尤其 2025 年許多市場表現很好但印度市場相對落後，投資人展望 2026 年時會尋找落後補漲的市場，印度就是其中之一。

最為看好「未來性產業」

我們最看好「未來性產業」，包含 AI、半導體、數位化、綠能、潔淨能源、電動車、電池技術等，這些領域成長潛力巨大，亞洲與新興市場在這些產業中佔有重要地位。現今所有企業都必須投資 AI，這需要大量資源與實驗，大公司有優勢，小公司較難跟上，未來大型企業與小型企業的差距會擴大，評價水準差距也會拉大，我們已在美國看到 AI 提升效率與獲利的案例，未來會更普遍。值得注意的是，美國與中國的 AI 模式不同，美國偏重開發可疊加的應用，中國則將簡化模型嵌入系統，成本低、上市快、回報快，對中小企業可能更具吸引力。另一個風險是社會影響，AI 會加劇貧富差距，因為擁有資源與技術的人將更快創造價值，而缺乏者將被淘汰，這會引發社會與政治問題。

市場波動仍在，但再平衡有助驅動資金流往新興市場

進入 2026 年投資人應該關注的主要風險之一仍是地緣政治，國際局勢仍會有摩擦與緊張，這些都會帶來波動。雖然我們需要持續關注美國川普總統的領導風格，但有一點很明確，他支持貿易、支持商業、反對戰爭、反對人口與商品自由流動。政策雖然複雜，但大方向是促進貿易與經濟成長，而對中國、俄羅斯的施壓也有極限，與歐洲已經達成協議，2026 年這些情況再度重演的機率不高，焦點將轉回到美國國內，尤其是明年的期中選舉對川普而言極為重要，這也會反映在亞洲經濟成長、貨幣與資金流動上。市場最終會反映基本面，資金流向也會隨之調整，當大家在 2026 年初檢視基本面、關稅現實、經濟與評價水準時，會發現需要進行再平衡，全球與新興市場追求更好生活，創新、AI、科技等長期驅動力不會改變，我們必須把握這些新興市場投資機會。

附表：新興國家股票型基金表現

資料來源：理柏資訊，取本基金美元 A(Ydis) 股為例，原幣績效，截至 2025/10/31，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。