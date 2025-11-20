營收速報 - 2025年11月20日台股中小型公司10月營收一覽（新增3家）

本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月20日07:56，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2029家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2029家。其中營收年增大於 25％有444家，年增小於-20％有376家。