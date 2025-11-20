search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月20日台股中小型公司10月營收一覽（新增3家）

鉅亨網新聞中心

本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月20日07:56，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2029家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
百達-KY-汽車工業 8.37億 446.7%
優群-電子零組件業 3.49億 5.3%
展宇-化學工業 8,509萬 -20.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
百達-KY-汽車工業 8.37億 14.0%
展宇-化學工業 8,509萬 -8.1%
優群-電子零組件業 3.49億 -13.4%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2029家。其中營收年增大於 25％有444家，年增小於-20％有376家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 147家
介於10～50億 >= 0% 258家
介於10～50億 < 0% 216家
介於10～50億 <= -20% 239家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 297家
小於10億 >= 0% 415家
小於10億 < 0% 317家
小於10億 <= -20% 239家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶泰生醫-生技醫療業 179萬 59700.0%
理銘-建材營造業 9,571萬 42439.1%
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
華固-建材營造業 14.41億 12003.2%
宏普-建材營造業 29.08億 9196.0%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
斯其大-其他電子業 8,964萬 24731.3%
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
東華-紡織纖維 62萬 3333.3%
三圓-建材營造業 3.03億 3227.9%
三地開發-建材營造業 5.10億 2528.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收10月營收生技醫療業寶泰生醫汽車工業百達-KY

相關行情

台股首頁我要存股
百達-KY94.1+5.97%
優群159-0.31%
展宇15.05+0.33%
理銘38.75-4.20%
致和證14.9-1.32%
華固97-0.21%
宏普25.45+0.59%
東華19.95-0.50%
三圓39-8.24%
三地開發33.9+0.44%
寶泰生醫30.15-3.24%
斯其大26.6-0.75%
智通聯網87.3+1.58%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

偏弱
優群

72.22%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
優群

72.22%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
優群

72.22%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
百達KY

100%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
優群

72.22%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty