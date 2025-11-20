鉅亨網新聞中心 2025-11-20 14:10

曾在中國市場擁有一席之地的索尼 Xperia 手機業務，在沒有任何正式告別的情況下，已悄然終結其在中國的漫長旅程。這不禁引發業界深思：在競爭激烈的全球智慧型手機戰場上，索尼是否將成為下一個退出市場的 LG？

全球市佔剩0.2%！索尼Xperia悄然撤出中國 昔日旗艦品牌為何全線潰敗？(圖:shutterstock)

從今年 8 月官網域名停止使用，商品頁面無法連結，到 11 月官方微信公眾號靜默註銷，索尼手機在中國的退場顯得低調而倉促，卻是一場長達十年「水土不服」的必然結果。

索尼 Xperia 的巔峰可追溯至索尼愛立信時代（2005 至 2010 年），當時憑藉 K 系列的高像素拍照和 Walkman 系列的卓越音效，深受年輕消費者喜愛，成為市場寵兒。進入智慧型手機時代，Xperia 系列雖然在初期表現不俗，甚至曾在 2011 年出貨量位列中國前五，但隨著中國本土品牌的迅速崛起，索尼的頹勢開始顯現。

真正的轉捩點發生在 2016 年至 2018 年。當華為與徠卡聯名、OPPO 和 vivo 確立市場定位、小米推出劃時代產品時，索尼卻始終抱持著一種「工程師視角」的旗艦標準。

他們堅持使用 4K 螢幕、21:9 比例，強調專業級的 Cinema Pro 與 Photo Pro 模式，保留獨立快門鍵，以及輕度客製化的近原生系統。這些高度專業化的功能雖然吸引了一批發燒友，卻與主流大眾對手機攝影「簡單拍出美感」的需求背道而馳。

然而，擊垮索尼手機的遠非硬體規格，而是其極度薄弱的本土化能力。在一個極度依賴在地生態的中國市場，Xperia UI 清爽的風格代價是與主流服務格格不入：NFC 交通卡不支援、本地雲端服務體驗差、缺乏符合國產應用需求的權限系統、微信視訊優化不足、支付與生活服務功能嚴重缺失。

儘管索尼曾嘗試與魅族合作優化系統應用，但改動終究有限。當一款定價高昂的手機，本土服務幾乎喪失，影像和性能亦無卓越優勢時，被市場邊緣化已是註定的結局。

市場數據直接佐證了這一點：近五年來，索尼手機在中國的市占率已低到難以單獨列出，IDC 報告顯示，2023 年索尼在中國智慧型手機市場的市占率甚至不足 0.1%。

回顧集團戰略，索尼集團總裁平井一夫於 2012 年提出的「One Sony」戰略，旨在整合集團內部影像、電視、半導體等優勢資源，手機業務理應是最大的受益者。然而，即便 Xperia Z1 集結了 G 鏡頭、TRILUMINOS 顯示技術和最強的 CIS 感測器，它在全球市場，包括索尼的日本老家，依然節節敗退。

在歐洲市場，其市占率長期低於 2%；在北美則幾乎被邊緣化。索尼手機更像是在「選擇小眾市場」的過程中，逐漸被主流市場淘汰。

隨著智慧型手機競爭進入「AI Phone」時代，旗艦機種紛紛引入大模型以優化系統體驗、拍照和搜尋，索尼在系統層面缺乏明確的 AI 戰略，使其優勢進一步縮小。與蘋果在中國成功仰賴的完整生態、穩定 iOS 體驗和大量在地化投入相比，索尼在軟體和系統優化上的缺失，成為了其在全球市場掙扎的核心病灶。

那麼，索尼手機會徹底消失嗎？Counterpoint 的統計顯示，近五年 Xperia 全球市佔率僅在 0.2% 至 0.3% 間徘徊。手機業務早已不再是索尼追求獲利的單位，而是扮演著集團「技術窗口」的角色。

索尼在行動影像感測器市場佔據過半份額，Xperia 平台成為部署和驗證 1 吋大底、可變焦潛望鏡等新技術的試水溫之地。