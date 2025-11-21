鉅亨網新聞中心 2025-11-21 08:00



今日操盤前瞻：



芝加哥聯準銀古爾斯比談話

費城聯準銀行總裁鮑爾森談話

GAP 才報

日本 10 月 CPI

日本 11 月綜合 PMI

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德談話

歐元區 11 月綜合 PMI

英國 11 月綜合 PMI

紐約聯準銀行總裁威廉斯談話

達拉斯聯準銀行總裁蘿根談話

美國 11 月綜合 PMI

美國 11 月密大消費者信心指數

美股重點新聞摘要2025年11月21日 (圖:Shutterstock)

財報炸裂也救不了？輝達狂飆變跳水 華爾街驚呼「應收帳款」嚇壞市場

人工智慧 (AI) 巨頭輝達 (NVDA-US) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管輝達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。全文詳讀



美破獲輝達晶片走私案：四嫌藉假房產公司經馬來西亞轉運中國 恐判 20 年

橋水創辦人達里歐：AI 投資正形成泡沫 但不用急著賣股票

據《CNBC》周四 (20 日) 報導，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，儘管 AI 的巨額投資正形成泡沫，但投資人無需急於拋售，因為泡沫尚未出現遭刺破的跡象。他建議透過黃金等資產分散風險。全文詳讀



市場狂洗牌！9 月非農釋出矛盾訊號 Fed 下月降息押注反覆不定

在美國政府關門延遲數周後，美國 9 月非農就業報告終於公布，但這份遲來的數據並未替聯準會 (Fed)12 月利率決策帶來明確方向。新增就業優於預期、失業率卻升至近四年新高，勞動市場同時釋出憂喜參半訊號，使市場與 Fed 內部對於是否再度降息的分歧更加凸顯。全文詳讀



蘋果封閉生態震撼彈！Pixel 10 成首款支援 AirDrop 安卓手機