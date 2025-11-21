美股重點新聞摘要2025年11月21日
今日操盤前瞻：
芝加哥聯準銀古爾斯比談話
費城聯準銀行總裁鮑爾森談話
GAP 才報
日本 10 月 CPI
日本 11 月綜合 PMI
歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德談話
歐元區 11 月綜合 PMI
英國 11 月綜合 PMI
紐約聯準銀行總裁威廉斯談話
達拉斯聯準銀行總裁蘿根談話
美國 11 月綜合 PMI
美國 11 月密大消費者信心指數
財報炸裂也救不了？輝達狂飆變跳水 華爾街驚呼「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭輝達 (NVDA-US) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管輝達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。全文詳讀
美破獲輝達晶片走私案：四嫌藉假房產公司經馬來西亞轉運中國 恐判 20 年
美國持續調查輝達 (NVDA-US) 晶片走私案，聯邦檢察官指控兩名中國公民和兩名美國公民，涉嫌違反國安出口管制，把數百顆高階晶片非法運送至中國。全文詳讀
橋水創辦人達里歐：AI 投資正形成泡沫 但不用急著賣股票
據《CNBC》周四 (20 日) 報導，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，儘管 AI 的巨額投資正形成泡沫，但投資人無需急於拋售，因為泡沫尚未出現遭刺破的跡象。他建議透過黃金等資產分散風險。全文詳讀
市場狂洗牌！9 月非農釋出矛盾訊號 Fed 下月降息押注反覆不定
在美國政府關門延遲數周後，美國 9 月非農就業報告終於公布，但這份遲來的數據並未替聯準會 (Fed)12 月利率決策帶來明確方向。新增就業優於預期、失業率卻升至近四年新高，勞動市場同時釋出憂喜參半訊號，使市場與 Fed 內部對於是否再度降息的分歧更加凸顯。全文詳讀
蘋果封閉生態震撼彈！Pixel 10 成首款支援 AirDrop 安卓手機
Google 週四 (20 日) 宣布，最新的 Pixel 10 系列智慧手機已能與 iPhone 進行跨系統檔案傳輸，並直接使用蘋果的 AirDrop 協定，為突破蘋果封閉生態系統投下震撼彈，此功能由 Google 自行開發完成，蘋果未參與其中。全文詳讀
