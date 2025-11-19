search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-3.41元，預估目標價為123.35元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.69元上修至-3.41元，其中最高估值-2.51元，最低估值-5.68元，預估目標價為123.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.51(-2.51)1.64-0.061.78
最低值-5.68(-5.68)-8.88-12.67-11.89
平均值-3.59(-3.66)-2.69-3.53-1.5
中位數-3.41(-3.69)-2.49-2.940

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.08億35.34億38.83億46.79億
最低值18.08億18.67億18.25億17.87億
平均值27.00億27.49億28.86億33.97億
中位數27.67億28.03億28.11億34.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.0749.8640.764.18-3.00
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億29.76億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSBNTX

台股首頁我要存股
