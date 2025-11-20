search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.(AS-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值0.95元，最低估值0.73元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.95(0.95)1.291.571.8
最低值0.73(0.73)0.971.31.57
平均值0.88(0.88)1.131.441.71
中位數0.92(0.9)1.151.451.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.25億78.91億91.12億97.65億
最低值62.40億72.97億82.00億95.19億
平均值64.21億74.90億86.34億96.48億
中位數64.38億74.72億85.70億96.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.47-0.48-0.49-0.410.14
營業收入24.46億30.67億35.49億43.68億51.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Amer Sports, Inc.(AS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSAS

Amer Sports, Inc.35.385+6.07%

