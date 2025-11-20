鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.(AS-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為46.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值0.95元，最低估值0.73元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.95(0.95)
|1.29
|1.57
|1.8
|最低值
|0.73(0.73)
|0.97
|1.3
|1.57
|平均值
|0.88(0.88)
|1.13
|1.44
|1.71
|中位數
|0.92(0.9)
|1.15
|1.45
|1.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.25億
|78.91億
|91.12億
|97.65億
|最低值
|62.40億
|72.97億
|82.00億
|95.19億
|平均值
|64.21億
|74.90億
|86.34億
|96.48億
|中位數
|64.38億
|74.72億
|85.70億
|96.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|-0.48
|-0.49
|-0.41
|0.14
|營業收入
|24.46億
|30.67億
|35.49億
|43.68億
|51.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Amer Sports, Inc.(AS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
