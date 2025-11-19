鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-19 08:26

沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）七年來首次訪美就給在美國總統川普送上大禮。

沙國王儲訪美給川普派大禮，確認對美國投資提高至1兆美元。（圖：Shutterstock）

穆罕默德．沙爾曼周二（18 日）與川普在白宮見面，他承諾沙國對美國的投資將從 6,000 億美元提高 1 兆美元，這一數字與沙國全年國內生產毛額（GDP）差不多。

現場記者問在目前油價下沙國能否兌現 1 兆美元投資承諾，穆罕默德．沙爾曼回答沙國「不是為了取悅美國或川普而製造虛假機會」，這些都是真實的機會。

他以人工智慧（AI）晶片為例，表示沙國對算力有巨大需求，與美國的協議將滿足沙國的實際需要。

此次訪問是穆罕默德．沙爾曼自 2018 年以來首次踏足美國領土，兩國領導人藉此展示雙邊關係修復。

川普在白宮橢圓形辦公室發表講話時說，穆罕默德．沙爾曼是「非常好的朋友」。在被問及《華盛頓郵報》記者 Jamal Khashoggi 2018 年遇害案時，川普為穆罕默德．沙爾曼辯護，稱王儲「對此一無所知」，並表示「很多人不喜歡那位先生，無論你喜不喜歡他，事情就是發生了」。

穆罕默德則稱那起事件是「大錯」、「令人痛苦」。

川普和穆罕默德．沙爾曼還討論了沙國加入「亞伯拉罕協議」、即以色列與阿拉伯國家關係正常化協議的前景。