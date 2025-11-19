鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 05:30

摩根士丹利摩根士丹利 (MS-US)中國首席經濟學家邢自強周一 (17 日) 對 2026 至 2027 年全球經濟與中國宏觀走勢作出系統展望，圍繞著美國經濟韌性、美元走勢及中國經濟通縮應對等核心議題展開分析。

後年升破7！大摩：人民幣未來兩年有望升值 未來一年將象徵性降息10-20個基點（圖：Shutterstock）

邢自強認為，未來兩年美國經濟仍將維持較強韌性。短期看，明年上半年恐因政策滯後擾動 (如關稅調整、移民收緊) 略有放緩，但全年可望靠 AI 相關投資托底，下半年逐步修復；2027 年隨著 AI 生產率提升顯性化，美國經濟將在健康增長區間維持合理水平。

貨幣政策上，聯準會 (Fed) 將繼續降息至 3%-3.25% 的中性水平，隨後進入觀望期，以機會主義方式管理通膨。

邢自強指出，值得注意的是，美國化債路徑與二戰後類似，透過「run economy hot」（讓經濟偏熱）策略，以高成長、中高通膨配合低利率環境消化債務，加上 Fed 更換掌門人之後恐更傾向保增長的傾向，政策鴿派訊號明顯。

美元走勢方面，儘管 Fed 降息可能壓低實質收益率，但歐洲、日本等主要經濟體表現疲軟，美元指數短期有望企穩，人民幣 (USDCNY) 則料將對美元小幅升值，預計 2026 年底升至 7.05，2027 年升至 6.95。

邢自強還說，2026 至 2027 年是中國走出通縮的關鍵過渡期。2026 年作為「攻堅戰最後一年，實質 GDP 增速估值為 4.8%，名目 GDP 約 4.1%，通縮幅度收窄，而 2027 年名目 GDP 增速可望回升至 4.8%，GDP 平減指數轉正，正式走出通縮。

政策方面，邢自強預測中國明年將象徵性降息 10-20 基點，並逐步加大財政支持，廣義財政赤字恐較 2025 年加碼。

房地產政策是市場關注重點。邢自強提出上、中、下三策，其中設立中國版「房利美」、透過財政貼息降低房貸利率的下策可行性最高，可望改善市場預期，協助房市軟著陸。

此外，中國「十五五」計畫將以科技為主線，兼顧消費與民生，推動社會安全與全國統一大市場建設。邢自強強調，隨著政策共識凝聚，2027 年中國可望實現更平衡的成長，徹底走出通縮週期。