台灣央行與美國財政部上周共同發布聯合聲明後，市場反應逐漸淡化，新台幣兌美元匯率不升反貶，今 (18) 日續貶 3.7 分，以 31.217 元作收，呈現連 6 貶，並創下半年多新低，台北及元太外匯市場總成交值 19.345 億美元。

〈台幣〉台美聯合聲明消息淡化 連6貶收31.217元探半年多新低。(圖：shutterstock)

台北股匯今天連袂走弱，在熱錢匯出下，大盤重挫 691 點，失守 27000 點大關，新台幣兌美元亦摜破 31.2 元關卡，最低來到 31.239 元，終場貶勢略收斂，收在 31.217 元。

根據央行統計，美元指數今天小漲 0.15%，亞幣均呈下挫，其中韓元貶勢最重，單日貶幅達 0.45%，日元貶值 0.19%，新台幣、人民幣亦貶值 0.12%。

儘管美國聯邦政府關門落幕，但市場情緒仍未平復，投資人把焦點轉向即將公布的聯準會 (Fed) 會議紀要及勞動數據，其中，備受關注的 9 月非農就業報告將在本周四揭曉。