施羅德2026全球投資10大預測 看好台韓半導體、硬體供應鏈持續受惠AI

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-18 19:44

施羅德投信今（18）日分享針對 2026 年的十大投資預測，強調在當前不確定的全球市場環境中，「主動管理」將是發掘超額報酬、重塑投資組合韌性的關鍵。施羅德看好明年的亞洲科技股，AI 正從基礎建設走向應用，而台灣與韓國半導體、硬體供應鏈，將顯著受惠於 AI 投資的擴散。

美股不再獨舞！施羅德發表2026十大預測 看好台韓半導體、硬體供應鏈持續受惠AI。（鉅亨網記者張韶雯攝）

施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）指出，面對政策驅動、步調不均的全球經濟，投資人必須透過精選標的，看穿雜音，專注於基本面穩健、具結構性成長趨勢的領域。

施羅德回顧 2025 年的十大預測，準確率高達九成，為 2026 年的展望奠定堅實基礎。近藤敬子表示：「2025 年的市場故事是一連串的重置，但基本面依舊展現韌性。進入 2026 年，我們將專注於能夠驅動長期成長並提升投資組合韌性的結構性趨勢。」

核心觀點一：全球經濟具韌性，動能不再集中美國

施羅德預期，2026 年全球經濟將維持成長具韌性、通膨溫和的基調，但各地動能不均。

1. 做多美國股票： 儘管面臨新政府政策與關稅議題的挑戰，受惠於穩健的實質薪資成長與消費支出，美國經濟仍維持強勁。勞動市場呈現「低聘僱、低裁員」的穩定狀態，顯示的是穩定而非衰退。

2. 做多亞洲科技股：亞洲逐步回穩，特別是中國的經濟活動已見企穩，消費與製造業出現復甦跡象，且其反彈將透過改善消費信心而非傳統大規模刺激，更具長期健康性。

核心觀點二：股票市場分散配置，亞洲科技與歐洲價值股接棒

施羅德預期，美股七大科技股的估值溢價將促使資金轉向更廣泛的機會，主動選股的重要性回歸。

區域 / 主題投資建議關鍵動能：美股建議分散配置（非過度集中於七大科技股），看好七雄以外的 493 檔股票盈利成長加速，以主動管理捕捉機會。企業盈餘動能持續，非七雄公司的獲利成長性正在追趕。

近藤敬子持續看好亞洲科技股，AI 故事正從基礎建設走向應用，加速資料基礎建設擴張。台灣與韓國半導體、硬體供應鏈將顯著受惠於 AI 投資的擴散。

3. 做多歐洲銀行及工業類股：歐洲股票偏好價值型股票，估值具吸引力。銀行與工業類股受惠於財政支出與國防需求增加。

小型股由於經濟不會衰退，預期在降息循環周期中小型股將有大漲空間。建議投資人可將部分高收益債資金移轉至小型股，以在參與成長的同時降低風險。

核心觀點三：固定收益與匯率商品：聚焦彈性、在地與避險

在全球利差縮小趨勢下，施羅德建議關注能夠提供彈性與實質收益的資產。

4. 做多全球可轉債（CB）： 偏好全球可轉換公司債，因其能捕捉股票上漲潛力（約 80%），同時有效降低下檔風險（約 60%），是平衡成長與波動的理想工具。

5. 做多羅素 2000 指數：相對於美國非投資等級債

6. 做空美元指數 DXY：預期美元走強的週期已告一段落，美元將走弱，推動「去美元化」進程。

7. 新興市場當地債： 預期美元將逐步走弱，且亞洲央行有進一步寬鬆空間，新興市場本地貨幣債券具備吸引力的實質收益與改善的財政狀況，持續吸引資金流入。

8. 做多黃金：黃金作為策略性分散工具，受投資需求回升與新興市場央行持續買進支撐，韌性不減。

核心觀點四：另類投資：鎖定長期結構性趨勢

9. 做多替代能源： 隨著 AI 與電氣化推升全球用電量，替代能源將持續作為結構性成長主題，看好再生能源、電網擴建與儲能領域的長期投資機會。

10. 做多私募資產： 私募股權與私募資本在過去周期中展現韌性，仍是多元化投資組合的重要組成，提供長期價值創造與穩定收益潛力。