search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為325元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對元太(8069-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.13元上修至10.2元，其中最高估值11.45元，最低估值9.24元，預估目標價為325元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.45(11.45)18.7417.32
最低值9.24(9.24)10.3414.47
平均值10.23(10.17)13.3415.42
中位數10.2(10.13)13.215.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值40,385,00056,138,00065,385,350
最低值37,104,67041,151,00052,708,240
平均值38,906,90047,913,75059,265,390
中位數38,795,00048,535,00060,000,360

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.756.858.694.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,163,13327,119,75530,060,50919,650,564

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
元太171-2.29%
美元/台幣31.217+0.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭均線下殺

偏弱
元太

57.14%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
元太

57.14%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
元太

57.14%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
元太

57.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty