鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為325元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對元太(8069-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.13元上修至10.2元，其中最高估值11.45元，最低估值9.24元，預估目標價為325元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.45(11.45)
|18.74
|17.32
|最低值
|9.24(9.24)
|10.34
|14.47
|平均值
|10.23(10.17)
|13.34
|15.42
|中位數
|10.2(10.13)
|13.2
|15.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40,385,000
|56,138,000
|65,385,350
|最低值
|37,104,670
|41,151,000
|52,708,240
|平均值
|38,906,900
|47,913,750
|59,265,390
|中位數
|38,795,000
|48,535,000
|60,000,360
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.75
|6.85
|8.69
|4.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,163,133
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
