〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥獲健保給付 股價強攻半年線
鉅亨網記者劉玟妤 台北
根據衛福部健保署公告，智擎 (4162-TW) 癌症新藥安得能 (ONIVYDE) 獲核准納入一線轉移性胰腺癌治療健保給付，核定支付價格為每瓶新台幣 14621 元，激勵智擎今 (17) 日走揚，一度攻上半年線。
智擎今天早盤以 73 元開高，盤中最高漲至 73.8 元，漲幅超過 3%，截至 11 點 30 分，股價暫報 72.7 元，漲逾 2%，成交量超過 700 張。三大法人近日持續敲進智擎，連續 6 個交易日買超，合計買超 1112 張。
除安得能獲健保給付，新產品研發方面，智擎指出，PEP07 臨床一期將於年底完成最大耐受劑量確認，進入擴展階段，PEP07 潛在適應症包含急性骨隨性白血病 (AML)、被套細胞淋巴瘤 (MCL)、膠質母細胞瘤 (GBM)、胃癌、小細胞癌等。
另外，PEP08 臨床一期試驗首位受試者，已於 10 月接受藥物投與；與外部新藥研發平台合作的 PEP09 及 PEP10 研發進度也符合預期。
智擎今年前三季營收 6.26 億元，年減 2.8%；毛利率 94.41%，年減 0.16 個百分點；營益率 49.04%，年減 1.89 個百分點；稅後純益 2.57 億元，年減 22.8%，每股純益 1.79 元。
