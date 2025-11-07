補充保費新制「翻車」 石崇良：想法提早曝光 但健保改革不會停

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-07 15:51

‌



被喻為「流刺網」的健保補充保費議題，引發社會軒然大波，止不住民怨載道，行政團隊迅速止血。行政院長卓榮泰考量社會意見，已於昨（6）日晚間指示暫緩此項規劃，衛福部亦隨即發布新聞稿，一改昨日堅決「謝謝高股息族貢獻」的態度，衛福部長石崇良今（7）日親上火線回應，強調此一方案僅是一個「想法」和「內部討論」階段，尚未正式啟動任何法制程序或形成既定政策。面對引起諸多風波，他表示從未想過自己的部長位置，「去留從來不在我心中」。

補充保費「流刺網」挨批！石崇良上任遇「亂流」：想法提早曝光 但「健保改革不會停」。(圖:直播截圖)

前日，某財經媒體率先披露，衛福部擬將健保補充保費改革的「三箭」之一，改採利息、股利、租金「年度結算」，若單年累計超過新台幣 2 萬元，則課徵 2.11％補充保費，初估將有 480 萬人受影響。

‌



此消息一出，隨即在網路上引起一波波民怨沸騰，爭議不斷。在短短七小時後，衛福部急急喊停，並在官網發布新聞稿「澄清」，強調健保補充保費改革的目的是為了讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平。衛福部指出，補充保費的改革方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，後續會尋求更周延、更有共識的做法再行推動。

今 (7) 日上午，石崇良在記者會聯訪進一步說明，他首先表示，所有的出發點就像今天研討會這本書的標題《健保不能倒》一樣，這是由前健保局的局長張鴻仁教授所寫的書。政策的出發點都是為了讓健保的財務永續，能夠永續經營、穩健財務，照顧更多的民眾跟弱勢，讓健保能互助互利、量能負擔，使機制能夠延續。

面對這兩日引起的爭議延燒，再加上行政院急急下達暫緩「旨令」，石崇良強調，在設計的過程中需要更多的討論跟社會的共識，會持續來收集意見，凝聚共識之後，為健保的穩健發展繼續努力。

對於政策在法制化前的溝通狀況，石崇良坦言，該政策在「我們內部是討論了許久」，並與許多財經專家討論過，但還沒有正式的啟動，事件的曝光有些偶然，是因為媒體專訪的過程才被提早披露，「事實上還沒有正式進入到法治作業的程序」。

他進一步澄清，若是進入法治作業程序，「一定會有跨部會的討論，也一定會有對外的公聽會，不會是只有部長的個人發言而已」。因此，這只是一個「想法」，正式的法治作業程序並不會啟動，並非沒有與行政院溝通，而是尚未到該階段。

針對未來改革的方向，石崇良表示，健保的財務確實有改革的必要性，今天的研討會中也涵納了健保財務與永續的議題，這樣的討論會持續進行，「健保改革不會停，也是因為健保改革從來沒有停，才能夠延續 30 年」。

至於與卓榮泰昨日的溝通，石崇良說，對於媒體或是很多民眾的反應，行政院與衛福部都充分掌握，決定先清楚讓民眾了解現階段「只是在討論的過程，並不是一個既定、已經形成的政策」，讓大家放心。

卓榮泰強調，健保後續規劃方向將會朝向健保本來的精神，也就是「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」的精神，未來不論是在保費結構的調整、補充保費，或是擴大費基增加健保財源上，都會秉持這樣的精神繼續推動。