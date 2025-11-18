群聯成立25週年 潘健成宣布發放2.5萬元特別獎金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-18 19:41

群聯 (8299-TW) 日前迎來創立 25 周年，執行長潘健成於活動現場感謝表示，群聯的成功仰賴全體夥伴努力，並宣布全體員工將獲得新台幣 2.5 萬元特別獎金，以感謝員工多年貢獻，也激勵群聯迎接下一個高峰。

群聯日前舉辦25周年家庭日。(業者提供)

群聯日前於苗栗竹南運動公園舉辦「25 週年家庭日」，以「群聯遊戲 PHISON GAME」為主題，邀請近 5 千名員工及眷屬熱情參與，活動內容涵蓋親子體驗、競技遊戲、精彩表演及多元美食，現場氣氛溫馨熱鬧，充分展現企業文化中對家庭與員工的高度重視。

‌



群聯成立於 2000 年 11 月 8 日，目前已是全球知名快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案供應商，日前也剛榮獲 2025 美光 (MU-US) 年度供應商大獎 (半導體類別)，在 8,023 家供應商中脫穎而出，成為 14 家企業之一。

群聯表示，這份肯定，不僅代表美光對群聯在技術領先、品質堅持、研發創新上的高度認可，更再次印證公司在 NAND Flash 快閃記憶體與 AI 基礎架構領域的技術實力與長期投入。