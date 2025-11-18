鉅亨投資雷達》生活離不開美股，投資也該跟上！

鉅亨買基金 2025-11-18 14:16

對多數人來說，台股幾乎是投資組合裡的「基本款」。熟悉的公司、習慣的交易方式，讓人覺得把錢放在台股就夠安全、夠安心。但其實，你的日常早就和美股緊緊相連。每天早上一杯 Starbucks、用 iPhone 看新聞、晚上追 Netflix 放鬆、週末逛 Costco 採買、運動穿上 Nike，這些熟悉品牌全來自美國企業，也都是標普 500 指數的成分股。既然，我們每天都在享受這些美國企業的產品與服務、為它們貢獻營收，為什麼不也成為它們的股東，享受這份成長果實呢？

你可能想：「我哪有那麼多錢，可以一間一間把這些公司都買下來？」這正是標普 500 指數存在的原因。它就像一個自動打包好的「美國企業成長組合包」，網羅 全美最有競爭力 、 最具成長潛力的前 500 家大型公司 ，涵蓋 科技 、 金融 、 醫療 與 必需消費 等產業，並隨著市場變化自動調整，表現不佳的企業會被剔除，新的成長之星則會補進，讓整體組合始終保持在市場的最前端。換句話說，標普 500 指數讓你用一筆錢，就能投資整個國家的創新實力與經濟未來。

這時你又會問：「現在進場還來得及嗎？」回顧過去，美股歷經無數次波動，從 1987 年全球股災、2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯，到 2020 年疫情衝擊， 每一次危機過後，都再次創下新高 。支撐這份韌性的關鍵，正是 美國企業源源不絕的創新動能 。自 1980 年的個人電腦革命以來，標普 500 指數上漲了 259%；1990 年網際網路浪潮再推升 515%；2009 年智慧手機帶動大漲 739%；而自到 2022 年由 ChatGPT 掀起的 AI 革命又推升了 82%。 每一波創新浪潮都推升了「企業獲利」與「指數價值」，讓標普 500 指數成為全球最具代表性的「長期成長型資產」 。

2. 投資成功的關鍵是堅持

很多人投資時都會想：「我是不是該等跌一點再進場？」「現在會不會太高？」事實上，真正能創造報酬的，不是抓對時機，而是能不能長期待在市場裡。 以標普 500 指數為例，若過去 30 年你一直持有，累積報酬率為 1890% ；但若 錯過市場表現最好的 5 天 ，報酬率就降為 1129% ，若 錯過最好的 30 天，更只剩下 222% 。這證明投資不是比誰反應快，而是比誰「坐得久」。在市場中的時間，遠比選擇進場時機更重要。

資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理，資料期間為 1995-2025 年，以美元計算，資料日期：2025/11/11，指數採 S&P500 指數。回測過去 30 年中在「未錯過任何交易日」與「錯過若干關鍵漲勢日」情境下的累積報酬率差異。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 面對波動，「鉅亨自由 Pay」也能穩穩提領現金流

進一步觀察標普 500 指數的長期模擬報酬，可以看到提領比例的高低，會直接影響資產的長期表現。假設 每月固定提領 8% ，並持續 提領 40 年 ，不僅 每月現金流會隨著淨值上漲而越領越多 ，平均下來最終 資產仍能達到約 200% 的總報酬率 （這是過去 40 年進場、設定每年 8% 提領率的平均值；若特別考慮極端情況，本金維持正報酬機率仍高達 95%）。

這時許多人可能會想：「那是不是提領率設越高越好？」但實際回測顯示並非如此。根據不同提領比例 6%、8%、10% 與 11% 模擬長期投資 20 年、30 年與 40 年的結果發現： 當提領率維持在 6%～8% 之間時，本金被侵蝕的機率不到 5%，代表超過 95% 的情況下能維持本金不變 ，兼顧穩定提領與長期成長； 當提領率提高至 10%，本金受侵蝕的機率上升至 14.3%，但仍有 85.7% 的機率維持本金不減 ；若提領率達 11%，則有 56.1% 的機率會侵蝕本金。

