鉅亨網新聞中心 2025-11-18 15:19

日前在紐約舉行的 Ron Baron Baron Capital Conference 上，全球科技巨擘馬斯克（Elon Musk）發表了主題演講，為頂尖投資者深度剖析人類文明的三大轉型支柱：人工智慧（AI）、太空探索和永續能源。馬斯克強調，這三股力量的結合，將加速人類從單一行星物種邁向多行星文明的進程，並預示著未來十年的經濟格局將被徹底重塑。

馬斯克曝2050多星球藍圖：這才是投資人最該賭的大未來。(圖:shutterstock)

馬斯克將當前定義為「人類歷史上最激動人心的轉折點」。他詳細闡述了旗下 AI 公司 xAI 的獨特使命：「理解宇宙的真實本質」。他指出，xAI 與現有模型的差異在於對物理定律和因果推理的整合，旨在開發出更具預測性和科學性的 AI。

xAI 的 Grok 模型透過多模態數據整合，已在氣候建模等基礎科學領域展現出巨大潛力，據稱已將極端天氣預測精度提高了 30%。馬斯克預測，2025 年至 2030 年間 AI 晶片需求將增長 10 倍。他透露，Tesla 的 Dojo 超級電腦已訓練出能即時優化自動駕駛的 AI 系統，這被視為 Tesla Robotaxi 業務實現大規模爆發的關鍵技術。

儘管承認 AI 存在潛在的「存在風險」，馬斯克強調 xAI 將透過開源和建立倫理框架，確保 AI 發展最終服務於人類福祉。

SpaceX 的 Starship 計畫是演講的另一核心。馬斯克宣布了 Starship 的關鍵技術里程碑：軌道加油技術已成功驗證。

Starship 的軌道加油能力使其單次任務可運載 100 噸貨物至火星，並將太空運輸成本降低了 90%，使月球基地和火星殖民的建設成為現實。

此外，Starship 的 Raptor 引擎採用全流量分級燃燒，燃料效率高達 99%，且全艦的可重複使用率達到 95%，遠超傳統火箭。

馬斯克重申，SpaceX 不僅是一個運輸公司，更是全球經濟引擎。 Starlink 網路已覆蓋全球 98% 人口，未來火星礦業開採稀有金屬，將緩解地球資源短缺問題。他堅信，到 2050 年，人類將成為多行星物種。

談到特斯拉 (TSLA-US) ，馬斯克描繪了一個由電動車、儲能和人形機器人組成的永續能源帝國。他他表示，Cyber​​truck 年產能已超預期，達到 50 萬輛。特斯拉 4,680 電池技術實現了 20% 的能量密度提升，續航力突破 1,000 公里。 Megapack 系統則持續為全球電網轉型提供關鍵支撐。

馬斯克將 Optimus 視為推動 GDP 增長的新動力。這款售價僅 2 萬美元的 AI 驅動助手，初期已在 Tesla 工廠將組裝效率提高了 40%。他預言，Optimus 將能有效解決全球勞動力短缺問題，並開創一個兆元級的機器人經濟市場。

結合 Solar Roof 和 Powerwall 的虛擬電廠計畫，已在部分社區實現 100% 能源自給自足，展示了分散式再生能源的巨大潛力。