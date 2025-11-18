鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 11:17

美國政府重啟未能安撫市場，恐慌情緒持續蔓延，外資對亞股也是賣多於買，與美國高度連動的東北亞雙雄上周成為外資賣超重心，台股遭大舉提款近 30 億美元，導致今年來資金動能由正翻負。玉山投信指出，台股目前持續修正季線乖離，加上外資期貨空單達 3 萬口之上又適逢本周結算，可能短暫影響投資情緒，但多家科技大廠近期法說皆表示第四季與明年 AI 訂單暢旺，預估全球 AI 需求趨勢不墜，指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。

外資上周大逃殺！台股今年來資金動能轉負 法人：AI撐場仍有望戰新高。(鉅亨網資料照)

保德信全球藍籌 ETF(009810-TW) 經理人黃相慈表示，美國眾議院於上週三通過臨時撥款議案，聯邦政府在停擺 43 天後得以重啟，市場更加關注延宕數週未公布的經濟數據，如非農新增就業人口及消費者物價指數等，但由於部分數據可能丟失，在缺乏指引的情況下，利率期貨市場對 12 月降息的預期丕變，FedWatch 顯示截至上週五，12 月降息機率僅剩 50%，加上科技股估值偏高問題持續引發市場擔憂，企業財報表現分化使美股上週表現跌宕起伏。

‌



黃相慈指出，根據 IMF 持續上修明年全球經濟成長率，未來經濟成長有望在低利、減稅及放鬆管制下溫和擴張，S&P500 成分股今年第三季營收普遍預估將成長 10% 至 13%，且已公布財報企業獲利優於預期比例超過 8 成，超越 2023、2024 年高點，反映美股企業獲利成長動能無虞。

再者，黃相慈分析，儘管 10 月美國零售銷售數據因政府關門而延後發布，但今年美國民眾的消費力不畏對等關稅衝擊，萬聖節買氣促使電商為年末消費季大舉鋪貨，根據全美零售聯合會 (NRF) 預估，今年 11 月及 12 月假期銷售額將成長 3.7% 至 4.2%，總金額首次突破 1 兆美元大關達到 1.01 至 1.02 兆美元。

台股無力站回月線，今 (18) 日更重挫逾 500 點，摜破 2 萬 7 大關，PGIM 保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期台股動能圍繞在「記憶體市場反轉」及「AI 長線趨勢」兩大主軸，在 9 月及 10 月的強漲後，三大法人 11 月累計賣超金額達 2456 億，但在全球 AI 資本支出尚未減緩前，台股基本面仍相對強勁，台灣近期公布 10 月單月出口突破 600 億美元，本週將公布的外銷訂單依然可樂觀看待，出口「淡季不淡」的榮景有望延續至年底。

廖炳焜分析，本周市場重頭戲為輝達財報，若能繳出亮眼成績，則有助於降低市場對 AI 泡沫的擔憂，根據 FactSet 資料顯示，在華爾街追蹤輝達股票的 66 位分析師中僅 1 人看空、60 位分析師給予輝達買進或表現優越之評價，其餘 5 人給予中立評等，配合晶圓龍頭大廠、組裝大廠等在近期法說會上皆表示第四季與明年 AI 訂單暢旺，預估全球 AI 需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。