鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 12:15

元大台灣 (0050-TW) 持續吸金，最新規模接近 9000 億元，績效連動的 0050 連結基金跟進攻占各項買氣冠軍，除 TISA 級別 10 月份申購金額率先破億穩居冠軍寶座，其不配息級別，今年以來淨申購更力壓多檔知名主動基金，衝上買氣排行第一。

0050規模逼近9000億元 連結基金今年來淨申購稱霸台股基金。(鉅亨網資料照)

據投信投顧公會統計至 10 月底，國內已有 213 檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於 0050 市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅 0050 在台股 ETF 中淨申購第一，績效連動的 0050 連結基金淨申購也在台股基金領先。

‌



統計今年以來至 10 月底台股基金淨申購狀況，0050 連結基金不配息級別以淨申購 43.9 億元奪冠，第二、三名分別為野村優質基金 S 類型、國泰台灣高股息基金不配息的 26.7 億元與 15.7 億元。

法人分析，0050 帶動市值型 ETF 熱潮，而重視進一步節省成本的投資人，關注到 0050 連結基金不配息級別，其績效與 0050 高度貼合，買入方式與一般基金相同，且配息會自動再投入，可省去再投入的相關成本包括股利所得稅與補充保費，在成長性高度可預期及免稅優勢下，高度吸引市場買氣。

政大教授周冠男也屢屢推薦，如果要享受 0050 分散投資好處並降低稅負，可以買進 0050 連結基金不配息級別，不配息投資對比領股息課稅後加上手續費投回市場，兩者報酬率會有顯著差異。

0050 最新規模接近 9000 億元，經理費率為台股 ETF 最低，隨著台股持續成長與投資人長期投入，0050 將有機會成為首檔規模破兆的 ETF，屆時經理費率將持續朝 0.05% 下降，0050 連結基金將持續受惠，有利長線存股。