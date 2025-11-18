鉅亨研報 2025-11-18 11:24

0052 將於 11 月 19 日停止交易並進行分割，並在 11 月 26 日以更親民的價格重新上市。想要納入分割名單的投資人，最晚必須在 11 月 18 日前完成買進或持有。面對這波門檻驟降的時機，0052 會是好的存股標的嗎？本文將對五大熱門科技 ETF 的核心差異與買賣策略做介紹！

「小台積」分割1拆7值得入手嗎？一文掌握熱門五大科技ETF買賣攻略！(圖:shutterstock)

一、投資科技 ETF 要點

永豐金證券指出，科技 ETF 雖然有潛在的高成長性，但也有其獨特的風險，投資人在買賣前應審慎考量以下幾點：

1. 產業集中度風險高

2. 成長股與景氣循環風險

3. 費用率與追蹤誤差

4. 股息與配息機制

5. 詳讀公開說明書與指數編製規則

我們就證交所「科技主題型 ETF」中，篩選台灣資產規模前五名 ETF 進行比

資料來源: 各大投信官網

二、科技 ETF 追蹤指數比較

00929 復華台灣科技優息介紹

追蹤「台灣上市上櫃科技優息指數」，從台灣上市上櫃電子類股中，經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後，再以股息殖利率擇優選取 40 檔成分股並配置權重，以代表台灣科技產業中具備較佳股息收益之股票組合。

00881 國泰台灣科技龍頭介紹

追蹤「臺灣科技龍頭通訊指數」，運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，篩選通訊科技產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前 30 大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數，集結台股中半導體、網通、電動車、AI 等國家隊個股，並涵蓋台灣科技龍頭通訊上、中、下游產業鏈。

0052 富邦科技介紹

追蹤「台灣資訊科技指數」，從臺灣 50 和臺灣中型 100 指數成分股中，選擇依照 FTSE 全球產業分類系統（ICB 行業分類指標）中產業類別是「科技業」的公司，在篩選科技類別後，再依照市值的大小和流通量等，選取適合的成分股。

00891 中信關鍵半導體介紹

追蹤「臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，由 30 檔成分股組成，入選的成份股均為台灣上市或上櫃掛牌交易的優質企業，其中又以半導體產業為篩選主軸，旨在反映臺灣半導體具代表性企業之整體表現，選股邏輯並強調永續投資的理念，剔除 ESG 風險評分大於 40 分之標的及未提供 ESG 評分致 ESG 風險無法掌握之公司，為投資人進行多元面向的風險把關。

00935 野村台灣新科技 50 介紹

追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，選取營收符合核心科技概念，通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準，再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格，依照發行市值擇優選取 50 檔股票，以確保投資組合的績效表現。

二、科技 ETF 費用比較:

從上圖中可以看出，

0052 費用最低，適合專注於資本利得的投資人；

00929 費率相對中等，因其月配息和「優息」的篩選機制較為複雜，管理成本會比純市值型略高，但整體費用率在月配息 ETF 中仍屬親民；

00891/00881/00935 費用皆為 0.40%，屬於主題型 ETF 的常見費率區間。由於它們追蹤的指數（半導體、科技龍頭、新科技）通常涉及更複雜的選股因子或更集中的產業，管理成本自然會略高於市值型 ETF。

■ 更多科技型 ETF 完整比較請見：豐雲學堂台股咩角專欄