外資終結連11賣轉買73億元 反手調節旺宏、力積電

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-17 19:26

台股今 (17) 日早盤開高後一路整理震盪，尾盤在權值股台積電 (2330-TW) 遭調節賣壓 7,856 張影響下，指數開高走低，終場小漲 49 點，收 27,447.31 點，成交量收縮減至 5,477.22 億元，大盤挑戰月線失敗，日 K 線連 3 黑。統計三大法人合計賣超 159.76 億元，外資連 11 賣轉買，反手由買轉賣旺宏 (2337-TW)4.2 萬張、力積電 (6770-TW)3.3 萬張。

外資終結連11賣轉買，反手由買轉賣旺宏、力積電 。(鉅亨網資料照)

觀察三大法人今日籌碼動向，外資買超 73.35 億、終止連 11 賣轉買；自營商賣超 146.99 億元；投信賣超 86.13 億元、連續 4 賣；三大法人合計賣超 159.76 億元。期貨部分，外資在期貨空單減少近 3,000 口以上，外資期貨空單累計為 3.1 萬口。

‌



外資買超部分，今日看好記憶體缺貨、漲價題材效應，買超台塑集團的南亞 1.91 萬張居冠、南亞科 1.59 萬張居次，第 3 買超玉山金 1.09 萬張，日月光投控、東元、三商壽買超超過 1 萬張，其下依序為緯創 9,464、遠東新 7,233 張、台塑 6,837 張、國泰金 6,554 張。護國神山台積電今日則受外資青睞，由連 8 賣轉買 6,263 張。

外資在賣超部分，調節旺宏、力積電個別由買轉賣 4.2 萬張、3.3 萬張，華新 賣超 27,717 張第 3，友達賣 2.73 萬張，中鋼 13,8 萬張、南茂賣 1.21 萬張，賣富邦金、長榮航、華航 1 萬張，台玻賣超 1 萬張。

投信部分，今日買超前 2 名操作與外資對作，買超富邦金 1.14 萬張居冠、買旺宏 1.07 萬張居次，第 3 買超京元電子 7,676 張，買超臻鼎 - KY 5,555 張，南亞買 3,208 張，買華航 2,332 張、台新新光金 1,602 張，尖點 1,240 張，買超億光、景碩。

投信賣超部分，緯創遭賣 1.23 萬張最高，其次為萬海 9,934 居次，第 3 為中信金 9,093 張，賣仁寶 7,107 張、國泰金 6,962、元大金 5,573 張、日月光投控 4,873 張，華邦電、大聯大賣 4,800 多張，賣微星 4,382 張。