〈中信金法說〉中信銀衝刺東南亞、美、日市場 總座：併購策略未變 銀行、非銀行七三比

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 18:03

中信金控 (2891-TW) 今 (17) 日舉行 2025 年第三季法人說明會，主要子公司中信銀行前三季海外獲利占比約 34%，以東南亞、美國及日本為三大核心戰略區域，跟上台商布局與區域經濟發展趨勢。中信金總經理高麗雪也針對三商壽、保德信投信出價案說分明，強調併購策略仍未改變，銀行、非銀行獲利維持七、三比例，並會以客戶需求出發，透過不同業別找尋更多未服務到的客戶，打造更完整的金融生態系。

中信金控總經理高麗雪親自主持 2025 年第三季法人說明會。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

中信金 2025 年前三季累計稅後純益為 607.6 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.46%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.92%，每股稅後純益 (EPS) 為 3.06 元。

其中，中國信託銀行 2025 年前三季合併稅後純益達 420.6 億元，年增 16%。主要受惠於放款規模成長與淨利差擴大，淨利息收益呈雙位數成長；財富管理、法人金融及信用卡等業務動能亦穩健成長，推升整體手續費收入增加。資產品質方面，中信銀行合併逾期放款比率為 0.48%，逾期放款覆蓋率達 330%，展現穩建風控能力。

關於中信銀海外布局，高麗雪說明，已有多個據點獲得台灣主管機關核准，正持續推進分行與辦事處籌設作業，其中，越南海防與平陽辦事處預計最快在 11 月底至 12 月初正式開業；印度 GIFT City 分行也已取得執照。

中信銀在美國市場同步擴張，洛杉磯分行、德州辦事處及澳洲雪梨升格為分行等申請案，已送交當地主管機關審查，希望能在明年第一季前順利開行，強化跨區域營運能力。

此外，中信銀也在推動日本布局，福岡出張所已獲董事會通過，目前正與台灣金管會進行資料預審；至於印尼子行則已向當地主管機關申請增設三寶瓏分行，預期可在年底前開業。至於未來布局方向，公司仍持續評估進入柬埔寨與印度孟買，以形成更完整的跨境金融服務網。

關於海外據點營運表現，今年截至 9 月底，中信銀海外業務獲利占整體銀行獲利約 34%，已超過三分之一。其中，大中華及東南亞地區獲利各占約 35%，日本為主的東北亞占 18%，北美占 12%，觀察今年前三季成長動能，主要來自東南亞與東北亞 (日本)，反映區域市場需求穩健，海外布局持續奏效。

針對中信金先前向三商壽出價一案，高麗雪解釋，此案有兩階段，第一階段為 8 月 29 日，有出具未具法律約束力的出價，因此並未公告，10 月 23 日出具的是具有法律約束力的報價、且金額超過 400 億元，又有重大性，對於股東權益有很大的影響，便依相關規定進行公告，至於 10 月 27 日公告，主要是主管機關希望中信就標案結果進行公告，才會進行第二次的公告；中信金今年 2 月的確也有參與保德信投信的投標，但為不具法律約束力的標案，因此沒有經過董事會，也沒有被對方接納，所以沒有對外公告。