鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-10 17:56

‌



國泰金控 (2882-TW) 今 (10) 日公布自結 2025 年 10 月稅後純益 194.4 億元，累計稅後純益達 942.2 億元，每股稅後純益 (EPS) 達 6.16 元。子公司方面，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創同期新高，國泰證券累計獲利則為同期次高；國泰人壽單月獲利佳，主要反映資本利得及經常性收益挹注，外匯價格變動準備金累積餘額逾 600 億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

國泰金前10月賺942億元EPS 6.16元 國壽外匯準備金水庫逾600億元。(圖：國泰金控提供)

國泰人壽 10 月稅後純益 148.1 億元，累計稅後純益 492.1 億元。公司指出，10 月市場受美中貿易僵局緩解及 Fed 再次降息激勵，同時美股企業財報亮眼，帶動科技股領漲大盤，股市持續走揚。國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現亮眼。

‌



在資本方面，10 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對多變的經濟及金融形勢，國泰人壽將靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。10 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 153 億元及 48 億元，維持強勁增長動能。

國泰世華銀行 10 月稅後純益 37.3 億元，累計稅後純益 384.1 億元，年成長 12%。受惠於放款成長及資金成本控管得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量表現強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入亦增加，整體淨手續費收入表現亮眼。截至 10 月底逾放比率為 0.14%，備抵呆帳覆蓋率為 1125%，資產品質維持穩健。

國泰產險 10 月稅後純益 3.2 億元，累計稅後純益續創新高達 31.2 億元，年成長 29%。業務方面，擴展新客戶接觸及續保業務契機，結合通路特性制定行銷策略，精準觸及客戶需求，提升業務績效，10 月簽單保費 28.5 億元，累計簽單保費達 331 億元，年成長 8%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長 6% 及 42%。

國泰證券 10 月稅後純益 5 億元，累計稅後純益 35.7 億元，創歷年同期次高，主要因 AI 熱潮帶動台股與複委託市場交易活絡。國泰證券把握市場機會，致力於提供個人化的投資理財服務給客戶。截至 10 月底，台股累計經紀市占率達 4.40%，台股定期定額累計投資金額突破 560 億元，雙雙創下歷史同期新高；此外，10 月複委託成交量更突破 3200 億元，創下歷史新高，且維持市占第一。展望未來，國泰證券將用心觀察投資人的需求，優化客戶的投資體驗。