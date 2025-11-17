投資雷達》退休投資新思維：全股票策略可能比股債平衡更好？
多數人一想到退休投資，腦中的第一個畫面通常是「股票搭配債券」的經典組合。這種股債平衡的做法幾乎是教科書等級的共識，也深深影響許多人一輩子的退休規劃。不過，一篇最新研究卻指出：過去廣為流傳的「股債平衡」以及「年紀越大越要保守」等建議，可能沒有想像中那麼可靠。那麼這篇研究到底揭露了什麼？如果傳統建議站不住腳，我們又該如何重新調整自己的退休組合？
1. 重新定義退休「安全感」
多數退休建議都從「報酬與波動」出發：股票報酬高但震盪大，債券波動小但比較穩定，於是年紀越大越要加碼債券。然而，這篇最新研究採用的是更貼近真實人生的效用理論，也就是從「整個退休旅程能不能過得安心」來評估投資策略。
研究模擬了一對夫妻在不同變數和經濟狀況下的完整人生，包含薪水變動、失業可能、不同壽命長短、通膨與醫療支出，並把「退休金會不會先用完」視為真正的風險。結果顯示，傳統的股債邏輯看似穩健，但從生活品質的角度來看，反而可能讓退休前需要承擔更高的儲蓄壓力。
這個差異從「需要儲蓄多少薪水才能達到同樣退休生活水準」就能清楚看出來。如果想擁有同樣的退休生活品質，全球股票配置只需要存薪水的 10%，但股六債四卻要多存近一倍，而如果完全依賴債券，更需要五倍以上的努力才能達成目標。
這項結果提醒我們：衡量退休策略的好壞，不只看退休後能不能支撐生活，也要看它是否會在退休前就造成過大的儲蓄負擔。
2. 退休期間真正的風險不是波動，而是「錢會不會先用完」
大部分人之所以在退休後偏好債券，是因為帳面波動比較小，看起來比較「穩」。但研究發現，用波動度當作安全的指標可能會讓人產生錯覺。退休真正的風險不是短期跌多少，而是人還在，錢卻先用光。
研究追蹤的一百萬種不同退休人生中，債券策略反而是最容易讓退休金提前用完的，一共高達 39% 的人可能在過世前就把錢花光。連傳統的大眾配置──股六債四和目標日期基金──也有將近兩成的機率會遇到資金不足。反倒是看起來風險較高的股票配置，特別是全球股票，提前用完退休金的機率僅有近 7%，是所有策略中最穩健的。
造成這個結果的原因很直接。債券雖然短期穩定，但拉長到 2、30 年的退休期間，就很難與通膨對抗，實質報酬甚至可能接近零。物價只要每年漲個 2%，30 年下來購買力就會被削弱到只剩一半。股票的波動雖然比較大，但企業能夠調整價格、持續擴張，在長期中更有能力跟上甚至超過通膨，因此能讓退休金活得更久。
這項研究讓我們重新理解「風險」這件事。真正對退休造成傷害的不是波動，而是資產在長期下無法維持購買力。如果為了避開短期震盪，卻換來退休金提前見底，那才是不安全的選擇。
3. 真正的分散不是「股票＋債券」，而是「美國＋全球」
許多人以為股債分散才能降低風險，但研究指出，真正重要的分散其實不是資產類別，而是市場。換句話說，比起在股票和債券之間分散，更有效的方式是把股票在「美國市場」與「其他國家」之間分散。
研究整理了 130 年的資料後發現，國際股票的實質報酬比債券高得多，不只平均報酬率較高，在長期持有時反而比債券更穩定。最重要的是，國際股票與美股的相關性不高，在各種景氣循環中往往能提供不同的成長來源。美國市場表現不佳時，其他市場可能仍然有亮點，這種全球化的分散方式反而比買債券更能降低整體退休風險。
研究推導出的最佳組合是將約三分之一投入美國股票，其餘三分之二配置全球股票。在此配置下，退休時的資產中位數約為 74 萬美元，明顯高於股六債四的 48 萬美元，更遠勝只買債券的 23 萬美元。
這種思維與傳統的股債平衡完全不同，但卻更貼近退休實際的挑戰：通膨、長壽風險、醫療成本上升，以及世界經濟趨勢的多元化。
鉅亨投資策略
高股配置不是魯莽，而是紀律的長跑
傳統理解中的「安全」，和退休生活真正需要的「安全」，未必是同一件事。如果退休的目標是活得安穩、有品質，並讓資產足以應付長壽與通膨，那麼長期維持較高比例的股票配置，反而比早早轉向保守更貼近現實。真正重要的不是追求短期不震盪，而是確保這筆資產能陪你走完整個退休旅程。只要保持適度的紀律與分散，高股票比重並不是冒進，而是邁向安心退休的必要選擇。
