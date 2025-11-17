〈鉅亨買基金展望〉鉅亨買基金：股票基金報酬長期優於債券 靈活提領兼顧現金流、資產成長

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-17 16:19

美聯準會 (Fed) 今 (2025) 年 2 度降息，12 月不排除再降息，全球市場正逐步走出高利率時代，當高利率紅利不再，投資人未來該如何維持穩定現金流？「鉅亨買基金」指出，長期表現來看，股票總報酬率普遍優於債券，若透過股票型基金搭配提領機制，不僅能實現「每月領回現金流」的目標，還可兼顧「資產成長」潛力，即使在利率回歸常態後，仍能同享成長動能與提領續航力。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，許多追求現金流的投資人常誤以為只能選擇平衡型或債券型基金，錯失股票型基金的長期成長潛力，實際上若能善用股票型基金的累積級別，搭配「鉅亨自由 Pay」提領機制，就能兼顧現金流與成長性。此外，也因現行稅制境內基金資本利得免稅，透過此機制投資境內基金，創造現金流的同時也能享節稅優勢。

據彭博資訊回測資料顯示，過去 20 年全球股市總報酬率 (即資本利得及孳息總和)，台股達 12.7%、美股 11.2%、全球股市 9.4%，均明顯優於各類債券約 2.8% 至 6.6%。然而目前台灣將近 3,373 檔月配息基金中，約 84% 為債券或平衡型基金，股票型基金配息級別僅佔約 16%。

張榮仁指出，若投資人為了現金流而被迫降低股票型基金比重、轉向固定收益商品，將錯失資產成長機會，而「鉅亨自由 Pay」的設計正可解決這個難題。

「鉅亨自由 Pay」是一項結合「靈活提領」與「資產續航」的創新現金流機制，投資人可依個人需求自由設定提領金額、比例與頻率，主動掌握資金節奏；當持有市值低於總投入成本 80% 時，系統可設定自動暫停提領，避免本金受損，提領比例可隨市場情勢彈性調整，從 0% 到 15% 皆可設定，讓投資人在多頭行情中靈活領取、在震盪期中守住資產，真正做到「現金流我來決定」。

張榮仁強調，「鉅亨自由 Pay」最大的價值在於能隨市場變化與人生階段動態調整策略。短期內無現金需求者可先設為 0%，持續累積投資報酬；當市場走勢轉強或個人有資金需求時，再開啟提領機制，靈活掌握「領與不領」的節奏。這樣的設計讓投資不再是僵化的配息選擇，而是能兼顧資產成長與穩定現金流的長期理財方案。

至於標的配置方向，張榮仁建議，隨著 AI 浪潮席捲全球，AI 運算、雲端基礎建設及半導體產業已成推動新一輪成長的核心動能。

展望未來，在降息循環與科技創新的雙重推力下，美股、台股及全球科技股將持續受惠於 AI 應用滲透與企業獲利成長，具備長期向上潛力，投資人可透過股票型或科技主題型基金作為核心持有標的，再結合「鉅亨自由 Pay」提領機制，穩領現金流同時參與 AI 時代的成長契機，讓資產在變局中能持續向上。