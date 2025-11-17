定穎加入PCB廠在台籌資行列 擬以發行CB及 辦現增籌資逾20億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-17 12:04

AI 伺服器的高度需求不僅推升相關供應鏈類股的市場交易熱度，同時，各 PCB 廠的市場籌資動作不斷，金像電 (2368-TW) 、欣興 (3037-TW) 競相籌資擴張營運規模，而定穎 (3715-W) 也向金管會送件以發行無擔保可轉換公司債、辦理現金增資案，估計籌資逾 20 億元。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎的此一市場籌資案是由凱基證券主辦，主要籌資內容是擬以每股 85 元發行現增 5900 張，同時發行無擔保可轉換公司債 2 筆，面額合計 15 億元。

‌



定穎子公司超穎電子 10 月 24 日在上海 A 股上市掛牌，上市前以每股人民幣 17.08 元發行新股 5250 萬股，已募集人民幣 8.967 萬元 (折合新台幣 38.46 億元)。

定穎 2025 年第三季營收 48.4 億元，毛利率 19.39%，季減 2.09 個百分點，年減 4.44 個百分點，第三季定穎稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元。定穎 2025 年 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。負債比爲 75.84%。