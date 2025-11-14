search icon



定穎前三季EPS2.4元 規劃明年資本支出達75億元 以擴充泰國產能爲主

鉅亨網記者張欽發 台北

PCB 廠定穎 (3715-TW) 已完成旗下超穎電子在上海 A 股的上市掛牌，同時，定穎今 (14) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季定穎稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元，1-9 月稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。

cover image of news article
定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎 2025 年第三季營收 48.4 億元，毛利率 19.39%，季減 2.09 個百分點，年減 4.44 個百分點，第三季定穎稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元。


定穎 2025 年 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。

而定穎則規劃持續擴充在泰國的產能，預計 2026 年的資本支出並達 75 億元。定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望逾 60 億元的產值。

定穎在先前法說會中指出，2025 年第三季的主要成長動能延續儲存裝置中的 DDR5 基板，需求依舊強勁。

定穎目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎，生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。同時，由定穎中國大陸子公司超穎電子轉投資的泰國廠，今年已進入量產目前的產能利用率約 60%，且泰國廠的虧損正逐步收歛之中。


