鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-17 11:26

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (17) 日宣布旗下人車生活服務平台「OpenHub」推出新服務，TOYOTA 和 LEXUS 車主 APP 洗車地圖功能正式上線，攜手全國、車容坊打造智慧洗車新體驗。

和泰車攜手全國、車容坊 OpenHub洗車地圖功能上線。(圖：和泰車提供)

和泰車說明，「OpenHub」以開放共享的精神，整合各種車主日常生活服務，過往推出的首項「OpenHub 充電漫遊服務」已串接 12 家充電營運商，此次再度推出第二項服務—「OpenHub 洗車地圖」，整合全台洗車資訊和數位服務流程，並透過統一的 API 介面與電子券管理機制，嵌入於 My Toyota APP 與 Lexus Plus APP 中。

‌



和泰車「OpenHub 洗車地圖」首波與兩大加油站業者「全國」和「車容坊」合作，一口氣全台超過 120 個洗車據點，共同推動智慧洗車服務邁向新階段。