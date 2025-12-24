鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 12:09

2026 台北新車暨新能源車大展將於 12 月 31 日起在台北世貿中心開跑，和泰車 (2207-TW)TOYOTA 完整陣容曝光，將於現場首度發表全新純電精品休旅 URBAN CRUISER，並提前亮相全新大改款日製休旅王者 RAV4，也首度打造出 TOYOTA Premium 展區，強打品牌的高端車型。

和泰車說明，TOYOTA 此次以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京移動展核心精神「TO YOU」，並結合「Mobility For All」為所有人創造幸福的品牌願景，帶來更多元的未來移動選擇。

TOYOTA 在車展共打造四大主題區，包括新能源區、Lifestyle 區、Premium 區和 GAZOO Racing 區，從永續科技、生活風格、豪華品味到賽道激情，透過多種動力系統，全方位滿足不同顧客的移動需求，合計將展出 16 台車輛。

其中，新能源區展出陣容包括日本進口純電休旅 bZ4X、複合式電動車 PRIUS PHEV，也將發表全新純電精品休旅 URBAN CRUISER。