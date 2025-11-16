AI需求高 欣興與精成接連進行市場大籌資 金像電募逾101億元助攻
鉅亨網記者張欽發 台北
AI 基建及網通的需求不僅推升的市場交易熱度，各公司的產值及市值都在同步增加，同時，各 PCB 廠及原物料廠也加速擴張，金像電 (2368-TW) 擬發行無擔保可轉換公司面額 90 億元並已完成競拍開標，將以 112.88 元承銷，將自市場吸金 101.59 億元，PCB 廠境內單一籌的史上最大規模案。
大型 PCB 廠欣興 (3037-TW) 與金像電同時進行的市場籌資案，估計兩者合計將募集達 195.59 億元。
就第三季以來的 PCB 全製程廠籌資來看，除高技 (5439-TW) 已完成發債籌集 22.376 億元資金外。 PCB 及 IC 載廠欣興 (3037-TW) 進行籌資案內容包括，以每股 116 元溢價發行 4.6 萬張現增股，同時已完成發行可轉換公司債 40 億元。兩者合計將募集 93.76 億元，其主辦券商爲中國信託證券。
從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。同時，欣興泰國廠也已進入試產，第四季客戶認證小量出貨，配合記憶體及遊戲機應用等生產，並規畫泰國進入高階產品的生產。
金像電發行無擔保可轉換公司籌資逾 101 億元案，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模，轉換價格訂為 450 元，轉換溢價率為 103.45%。
金像電發行無擔保可轉換公司籌資逾 101 億元案，主辦分券商是富邦證券，籌資目的在所募得資金將用於購置土地、興建廠房、添購設備、償還銀行借款及充實營運資金，藉此擴大產能規模、深化全球布局。
PCB 廠金像電今年 2 月起營運大幅走高，2025 年 1-9 月營收 434.02 億元、已超過 2024 年全年營收，年增 49.17%。同時，金像電 2025 年第三季營收 176.4 億元，創新高，毛利率 35.64%，季增 6.08%，年增 3.35 個百分點，稅後純益 32.29 億元，季增 90.6%，年增 1.02 倍，每股純益 6.53 元。
金像電 2025 年 1-9 月營收 435.56 億元，毛利率 32.51%，年增 2.13 個百分點，稅後純益 66.76 億元，年增 54.05%，每股純益 13.61 元。
金像電擬發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元案的送件，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模。先前高技發行無擔保可轉換公司債進行市場籌資，高技將因此籌集 22.376 億元資金，轉換價爲 300 元，並於 9 月 9 日掛牌交易。
金像電及高技今年都在桃園購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，今天並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房面積 3329 坪。
同時，對 2026 年營運金像電正向看待，金像電已完成蘇州廠廠擴產，同時，泰國廠一期也預計在第四季開始量產，泰國新廠二期將於 2026 年下半年陸續開出產能。
今年以來，各 PCB 全製程廠及上游原物料廠籌資動作不斷，主要的籌資需求仍在於市場的因 AI 需求興起所帶動的半導體載板及各類高層數伺服器板需求呈現正相關。PCB 業界人士指出，主要在伺服器板應用板的高 ASP，除產能的擴充資金需求之外，業者更有高營運周轉資金來支應需求。
