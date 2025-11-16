AI需求高 欣興與精成接連進行市場大籌資 金像電募逾101億元助攻

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-16 10:49

AI 基建及網通的需求不僅推升的市場交易熱度，各公司的產值及市值都在同步增加，同時，各 PCB 廠及原物料廠也加速擴張，金像電 (2368-TW) 擬發行無擔保可轉換公司面額 90 億元並已完成競拍開標，將以 112.88 元承銷，將自市場吸金 101.59 億元，PCB 廠境內單一籌的史上最大規模案。

AI助攻欣興與金像電接連進行市場大籌資，金像電募逾101億元。(圖：金像電提供)

大型 PCB 廠欣興 (3037-TW) 與金像電同時進行的市場籌資案，估計兩者合計將募集達 195.59 億元。

就第三季以來的 PCB 全製程廠籌資來看，除高技 (5439-TW) 已完成發債籌集 22.376 億元資金外。 PCB 及 IC 載廠欣興 (3037-TW) 進行籌資案內容包括，以每股 116 元溢價發行 4.6 萬張現增股，同時已完成發行可轉換公司債 40 億元。兩者合計將募集 93.76 億元，其主辦券商爲中國信託證券。

從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。同時，欣興泰國廠也已進入試產，第四季客戶認證小量出貨，配合記憶體及遊戲機應用等生產，並規畫泰國進入高階產品的生產。

金像電發行無擔保可轉換公司籌資逾 101 億元案，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模，轉換價格訂為 450 元，轉換溢價率為 103.45%。

金像電發行無擔保可轉換公司籌資逾 101 億元案，主辦分券商是富邦證券，籌資目的在所募得資金將用於購置土地、興建廠房、添購設備、償還銀行借款及充實營運資金，藉此擴大產能規模、深化全球布局。

PCB 廠金像電今年 2 月起營運大幅走高，2025 年 1-9 月營收 434.02 億元、已超過 2024 年全年營收，年增 49.17%。同時，金像電 2025 年第三季營收 176.4 億元，創新高，毛利率 35.64%，季增 6.08%，年增 3.35 個百分點，稅後純益 32.29 億元，季增 90.6%，年增 1.02 倍，每股純益 6.53 元。

金像電 2025 年 1-9 月營收 435.56 億元，毛利率 32.51%，年增 2.13 個百分點，稅後純益 66.76 億元，年增 54.05%，每股純益 13.61 元。

金像電擬發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元案的送件，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模。先前高技發行無擔保可轉換公司債進行市場籌資，高技將因此籌集 22.376 億元資金，轉換價爲 300 元，並於 9 月 9 日掛牌交易。

金像電及高技今年都在桃園購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，今天並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房面積 3329 坪。

同時，對 2026 年營運金像電正向看待，金像電已完成蘇州廠廠擴產，同時，泰國廠一期也預計在第四季開始量產，泰國新廠二期將於 2026 年下半年陸續開出產能。