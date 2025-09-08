AI需求旺 金像電8月營收58.87億元續創新高 年增64.82%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 20:01

AI 伺服器的高度需求不僅推升類股的市場交易熱度，同時，各廠也加速擴張與市場籌資腳步，高技 (5439-TW) 及金像電 (2368-TW) 競相以擴張營運規模，金像電今 (8) 日公布 8 月營收以 58.87 億元續創新高，月增 4.27%，年增 64.82%。

金像電8月營收58.87億元續創新高。(圖：金像電提供)

金像電 20251-8 月營收 374.07 億元，年增 46.02%。

金像電 2 月起營運大幅走高，2025 年第二季營收爲 138.11 億元，續創單季新高，季增 14.49%，年增 44.27%。2025 年上半年營收 259.16 億，毛利率 30.37%，稅後純益 34.47 億元，每股純益 7.08 元。

並在市場籌資支援營運擴張，繼高技發債籌集 22.376 億元資金後，金像電董事會日前決議發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模。