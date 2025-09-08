AI需求旺 金像電8月營收58.87億元續創新高 年增64.82%
鉅亨網記者張欽發 台北
AI 伺服器的高度需求不僅推升類股的市場交易熱度，同時，各廠也加速擴張與市場籌資腳步，高技 (5439-TW) 及金像電 (2368-TW) 競相以擴張營運規模，金像電今 (8) 日公布 8 月營收以 58.87 億元續創新高，月增 4.27%，年增 64.82%。
金像電 20251-8 月營收 374.07 億元，年增 46.02%。
金像電 2 月起營運大幅走高，2025 年第二季營收爲 138.11 億元，續創單季新高，季增 14.49%，年增 44.27%。2025 年上半年營收 259.16 億，毛利率 30.37%，稅後純益 34.47 億元，每股純益 7.08 元。
並在市場籌資支援營運擴張，繼高技發債籌集 22.376 億元資金後，金像電董事會日前決議發行無擔保可轉換公司籌資逾 90 億元，這是金像電 2023 年 12 月發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一發債重大籌資案，也將創台商 PCB 廠在境內單一籌資最大規模。
金像電及高技今年都在桃園購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，日前並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房 3329 坪。
