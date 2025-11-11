PCB廠金像電前3季EPS達13.61元 僅次於健鼎14.75元

‌



PCB 廠金像電及高技 (5439-TW) 今年都在桃園中壢及龜山購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房 3329 坪。