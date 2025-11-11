search icon



PCB廠金像電前3季EPS達13.61元 僅次於健鼎14.75元

鉅亨網記者張欽發 台北

PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (11) 日公布 2025 年最新獲利資訊，2025 年金像電 1-3 季稅後純益 66.76 億元，每股純益 13.61 元，在已公布前三季獲利的 PCB 廠中，僅次於健鼎 (3044-TW) 的每股純益 14.75 元。

cover image of news article
PCB廠金像電1-3季EPS達13.61元。(圖：金像電提供)

金像電 2025 年第三季營收 176.4 億元，創新高，毛利率 35.64%，季增 6.08%，年增 3.35 個百分點，稅後純益 32.29 億元，季增 90.6%，年增 1.02 倍，每股純益 6.53 元。


金像電 2025 年 1-9 月營收 435.56 億元，毛利率 32.51%，年增 2.13 個百分點，稅後純益 66.76 億元，年增 54.05%，每股純益 13.61 元。

PCB 廠金像電及高技 (5439-TW) 今年都在桃園中壢及龜山購地擴廠，今年初高技在桃園以 5.6 億元取得桃園龜山廠房及土地，今年將投資 10 億元資本支出；而金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠新產能開出，並以 16 億元向中環 (2323-TW) 買下桃園中壢廠，新產能有機會再提升金像電單月產值再向上。金像電買下的中壢新廠房包括土地 4113 坪，廠房 3329 坪。

 

 


金像電高技健鼎AIPCB財報

