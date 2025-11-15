鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-15 13:40

蘋果庫克明年將卸任？金融時報：董事會與高層已加強「接班規劃」。(圖：Shutterstock)

根據《金融時報》報導，雖然蘋果硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）被視為最有可能接掌公司的接班人選，但公司「尚未做出最終決定」。

報導指出，蘋果加速接班計畫並非與公司近期業績表現相關。消息人士表示：「這項籌劃已久的過渡與公司目前的業績無關，尤其是在 iPhone 預計年底將迎來銷售旺季之際。」

此外，蘋果在 1 月底發布下一份財報之前，不太可能正式公布新任執行長人選。消息人士指出：「儘管接班準備工作加快，但正式宣布的時間仍可能變動。」

此報導發表之際，蘋果前首席運營長威廉斯（Jeff Williams）已完成在公司的最後一天工作，他早在 7 月宣布退休計畫。

今年早些時候，威廉斯已將營運領導權交由 Sabih Khan，剩餘職責也陸續分配給其他高層主管，其中包括特納斯。