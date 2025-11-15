蘋果庫克明年將卸任？金融時報：董事會與高層已加強「接班規劃」
鉅亨網編譯莊閔棻
蘋果 (AAPL-US) 正加緊為首席執行長庫克（Tim Cook）的接班安排做準備。消息人士指出，蘋果董事會與高層主管「近期已加強」對公司最高管理層的接班規劃。
根據《金融時報》報導，雖然蘋果硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）被視為最有可能接掌公司的接班人選，但公司「尚未做出最終決定」。
報導指出，蘋果加速接班計畫並非與公司近期業績表現相關。消息人士表示：「這項籌劃已久的過渡與公司目前的業績無關，尤其是在 iPhone 預計年底將迎來銷售旺季之際。」
此外，蘋果在 1 月底發布下一份財報之前，不太可能正式公布新任執行長人選。消息人士指出：「儘管接班準備工作加快，但正式宣布的時間仍可能變動。」
此報導發表之際，蘋果前首席運營長威廉斯（Jeff Williams）已完成在公司的最後一天工作，他早在 7 月宣布退休計畫。
今年早些時候，威廉斯已將營運領導權交由 Sabih Khan，剩餘職責也陸續分配給其他高層主管，其中包括特納斯。
近期，蘋果也完成了首席財務長的交接。長期擔任財務長的 Luca Maestri 卸任，將職務交給曾任公司財務規劃與分析副總裁的 Kevan Parekh。
