Appier Q3營收獲利同創高 樂觀看高獲利能力延續至年底

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-14 18:21

Appier (4180-JP) 今 (14) 日發布第三季財報，營收達 114 億日元、年增 26%，並創單季新高，毛利也創下歷史新高來到 62 億日元、年增 26%，毛利率維持在 54.1% 的高水平，推升營業利益再創歷史新高，首次超越 10 億日元大關，達到 12.5 億日元、年增 58%，Appier 樂觀預期高獲利能力可望延續至年底。

Appier 第三季營收與獲利同步創新高。(圖：Appier提供)

Appier 說明，第三季全球擴張動能強勁，東北亞市場營收年增 25%，主要是因既有客戶群的深度滲透，且在日本把握住指標電商客戶的季節性需求，同時，來自新獲取大型電商客戶的貢獻，有助於多元化收入來源。

Appier 統計，由於東北亞電商重點客戶的深度滲透，56% 增額營收來自既有客戶，而新增的客戶主要來自美國和 EMEA 的代表性電商客戶，過去 12 個月的淨收入留存率 (LTM NRR) 維持在強勁的 119.6%，單一客戶平均季度營收 (ARPC) 則年增 10%。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰說，結合智慧、記憶與自主能力的 Agentic 功能與介面，可從根本上改變現有軟體的運作模式，並加速推動所有軟體應用邁向下一階段的進化。