南亞 (1303-TW) 攜手日商高機能材料公司可樂麗 (3405-JP) 商事株式會社，也首度於今 (2025) 年台北紡織展 (TITAS) 上，聯合展出最新的化纖產品。南亞表示，此次展出，不僅是台灣厚植技術力與高機能創新合作，更為全球高機紡織市場，展示供應鏈垂直整合的典範，未來雙方將持續深化合作。

南亞攜手日商可樂麗集團，展化纖高機能產品厚植技術與創新。(圖:南亞提供)

南亞表示，公司為高機能聚酯纖維領導廠商，長年深耕日本市場，市占率已達近 5 成，此次秉持嚴格的品質管控與持續創新的開發能力，促使此次雙方開啟策略性合作，透過本次 TITAS 展出，進行首次聯合行銷布局，為全球機能紡織市場注入嶄新動能。

‌



南亞表示，公司長期專注於聚酯開發與製造，具備從原料、聚合、紡絲到織造的垂直整合能力，以穩定品質與創新技術深耕全球市場；可樂麗商事株式會社為可樂麗集團旗下的專業貿易公司，專營纖維製品、化學品及功能性材料，擁有逾 60 年的深厚市場經驗，雙方以高度互補的產業優勢與共同的永續理念為基礎，展開策略性合作。

南亞旗下 SAYA 品牌，多年深耕再生技術，致力為紡織產業提供多元的永續解決方案；可樂麗商事則近年積極推動環保與再生材料的開發，雙方在永續發展方向與再生聚酯技術上的理念契合，使合作關係更趨緊密，並透過技術聯盟強化在地研發與創新能力，共推高機能與永續並行的材料發展。