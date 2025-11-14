晶技自結10月稅前盈餘1.85億元 1-10月每股稅前賺5.24元
鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件廠晶技 (3042-TW)2025 年 9 月營收突破 12 億元，以 12.35 億元創今年來新高，在產品出貨高峰期已過之下， 2025 年 10 月營收 11.27 億元，月減 8.78%，年減 3.25%，同時，自結 10 月稅前盈餘爲 1.85 億元，較 9 月下滑 20.37%，年減 26.8%，單月每股稅前盈餘 0.54 元。
晶技 2025 年 10 月稅前盈餘 1.85 億元，較 9 月下滑 20.37%，年減 26.8%，單月每股稅前盈餘 0.54 元。累計 1-10 月稅前盈餘爲 17.98 億元，年減 16.1%，每股稅前盈餘 5.24 元。
同時，法人估計，晶技第四季營收將較第三季的 34.92 億元下滑 8-10%。
晶技 2025 年以來營收逐季攀升，第三季營收爲 34.92 億元，季增 3.72%，年減 4.82%。晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人估晶技第四季營收仍維持於高檔，全年營收勝過去年全年。
晶技 2025 年 1-9 月財報，營收 100.25 億元，毛利率 33.32，歸屬於母公司業主淨利 13.53 億元，每股純益為 3.95 元，主要受新台幣匯率強升，以及消費性電子需求疲軟影響。
晶技執行長林萬興先前在法說會指出，目前晶技在海外的新增生產基地已於 2024 年第四季起陸續投產，其中浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼泗水的新設置生產基地也已投產，產能積極拉升，先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張，泗水廠並已在 7 月己達成損益兩平。
晶技 2025 年資本支出估達 17 億元；其中，在印尼泗水廠今年投入 6800 萬元的資本支出，預估 2026 年第三季產能倍數擴張到每月 3600 萬顆，主要在於客戶端的認證逐步增加。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高峰已過 晶技10月營收下滑到11.27億元 估Q4季減8-10%
- 晶技出貨高峰期已過預計10月營收下滑 估Q4營收季減8-10%
- 晶技9月稅前賺2.32億元年增15% 1-9月每股稅前賺4.7元
- 晶技1-9月營收站上百億元大關 估全年營收勝過去年
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇