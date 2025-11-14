晶技自結10月稅前盈餘1.85億元 1-10月每股稅前賺5.24元

頻率元件廠晶技 ( 3042-TW )2025 年 9 月營收突破 12 億元，以 12.35 億元創今年來新高，在產品出貨高峰期已過之下， 2025 年 10 月營收 11.27 億元，月減 8.78%，年減 3.25%，同時，自結 10 月稅前盈餘爲 1.85 億元，較 9 月下滑 20.37%，年減 26.8%，單月每股稅前盈餘 0.54 元。

晶技 2025 年以來營收逐季攀升，第三季營收爲 34.92 億元，季增 3.72%，年減 4.82%。晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人估晶技第四季營收仍維持於高檔，全年營收勝過去年全年。

晶技執行長林萬興先前在法說會指出，目前晶技在海外的新增生產基地已於 2024 年第四季起陸續投產，其中浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼泗水的新設置生產基地也已投產，產能積極拉升，先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張，泗水廠並已在 7 月己達成損益兩平。