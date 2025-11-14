鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-14 15:20

多家媒體報導，印度央行 (RBI) 周五 (14 日) 在離岸無本金交割遠期外匯市場拋售美元，當時盧比匯率徘徊在歷史低點附近。

盧比逼近歷史低點 傳印度央行進場干預 於離岸市場拋售美元(圖:shutterstock)

自 9 月以來，印度央行加大了對盧比的防禦力度，成功將盧比維持在 88.80 盧比兌 1 美元的關卡之上。事實上，央行有時甚至會特意推高盧比的匯價，最顯著的例子是 10 月 15 日，盧比受印度央行影響創下了自 2022 年 11 月以來最大的盤中漲幅，升值 0.89 盧比 (89 派士)。

‌



RBL 銀行財資主管 Anshul Chandak 表示，印度央行在外匯管理方面表現出色，其干預已在很大程度上排除了投機者，並使波動性大幅下降。自 8 月 29 日以來，印度央行已經動用了近 50 億美元的外匯存底，以嚴密控制盧比。

由於印度央行在離岸 NDF 市場表現強勢，交易員現在甚至避免在此市場進行投機性押注。數據顯示，自 9 月初開始的 48 個交易日中，盧比開盤缺口超過 10 派士的情況僅發生了 9 次，遠低於此前的 22 次。

Mecklai Financial Services 副執行長 Ritesh Bhansali 指出，投機性押注的累積是一種自我實現的預言，而印度央行不希望進入一個需要花費更多儲備來應對投機者湧入的境地。

然而，央行此種積極干預的手段，儘管穩定匯率，卻也引發了市場對潛在風險的擔憂。有市場參與者指出，印度央行的干預導致市場未能反映基本面。

一些市場參與者警告，央行對貨幣的嚴密控制，可能會導致交易商和企業在對沖外匯風險時產生自滿情緒。

儘管盧比今年已下跌 3.5%，是亞洲表現最差的貨幣之一，且正面臨美國高關稅和外國投資流出的壓力，但分析師預計其有望迎來反彈。Citigroup、ING Bank NV 等國際機構已建議投資者布局盧比的上漲。