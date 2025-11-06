鉅亨網新聞中心 2025-11-06 16:00

隨著中美兩國上週達成經貿談判共識，美國對中國部分商品徵收的關稅有所回落。然而，一項獨特的現象浮現，印度目前面臨的美國關稅，竟然比中國更高。

印度關稅竟比中國高 全球重新審視美印戰略夥伴關係。(圖:shutterstock)

CNBC 在 3 日的一篇報導中提到此一現象，代表著美國對印度的外交與貿易策略出現了顯著轉向，也令外界重新審視兩國的戰略夥伴關係。

長期以來，美國歷屆政府（自柯林頓政府以來）都將印度視為在戰略上制衡中國的重要夥伴。然而，專家指出，現任美國政府似乎不再抱持這一觀點。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級研究員雷蒙德 · 維克瑞（Raymond Vickery）表示：「現任總統顯然不像前幾任總統那樣，把印度視為可以製衡中國的合作夥伴。」

CNBC 引述多位專家的分析指出，除了目前針對印度產品加徵的 50% 高關稅外，美國政府在其他關鍵領域採取的限制措施，也加劇了兩國關係的裂痕，包括對 H1B 簽證限制以及印巴衝突的干預。

牛津經濟研究院首席經濟學家亞歷山德拉 · 赫爾曼（Alexandra Hermann）特別提到，美國在印巴衝突中的立場，讓印度感到被冒犯。

多名分析人士認為，美印之間缺乏領導人層面的「化學反應」或隔閡，已經對兩國關係的發展造成了明顯影響。奧爾布賴特石橋集團合夥人阿特曼 · 特里維迪（Atman Trivedi）預計，如今的美印關係可能需要數年時間才能重新建立信任。

CSIS 的維克瑞則警告，美國現行的政策恐將印度進一步推向俄羅斯、全球南方以及中國等潛在合作夥伴。

面對美國製造的不確定性，牛津經濟研究院的赫爾曼建議，印度必須在美國和中國之間找準自己的定位。她強調，印度的自身發展在很大程度上仍需依賴中國的供應鏈。