中國航空業者 正式恢復中國、印度航線

周日（9 日）13:02 分，東航 MU563 航班搭載 248 名旅客，從上海浦東國際機場飛赴印度德里，這也是時隔 5 年，中國航空業者執飛的首趟中印客運航班，象徵中國航空業者正式恢復中印航線。

中國航空業者正式恢復中國、印度航線。（圖：央視）

據《央視》報導，此次復航的東航「上海浦東—德里」航線，由空中巴士 A330 寬體客機執飛，每周三班，逢周三、周六、周日執行。

去程航班號為 MU563，12:50 從上海浦東國際機場起飛，當地時間 17:45 抵達德里英迪拉 · 甘地國際機場；回程航班號為 MU564，印度當地時間 19:55 起飛，次日 04:10 抵達上海浦東國際機場，飛行全程約 8 小時。

未來東航還將根據市場情況適時加密航線，同時計劃恢復昆明至加爾各答、新開上海浦東至孟買航線，進一步織密中印間航線網絡。

此外，依托東航在浦東機場建構的航線網絡和提供的便捷中轉服務，旅客乘機抵達中國後，可輕鬆銜接飛赴中國各大城市的中轉航班，也可以銜接國際 / 地區航線，前往北美、日韓等國際目的地。