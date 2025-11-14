股市震盪頻仍！TISA多重資產基金成避風港 前四強近一月報酬逾3%
鉅亨網記者陳于晴 台北
11 月以來全球股市多空消息紛雜，包括美國政府關門、地緣政治，甚至是 AI 股估值過高疑慮，美股四大指數互有漲跌，作為全球 AI 軍火庫的台股也難以置身事外。理財專家建議，投資人可考慮將多重資產基金作為投資布局的一部分，今年七月陸續上路、千元即可入手的 TISA 級別基金，就有 8 檔多重資產基金可供投資人選擇。
盤點 TISA 級別多重資產基金近一月績效，前四名都繳出 3% 以上總報酬，分別為凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 - 新臺幣 TISA(累積)、野村平衡基金 - TISA 類型、富蘭克林華美多重資產收益基金 - 新臺幣 TISA 及安聯四季成長組合基金 - TISA 類型 - 新臺幣。又以凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 - 新臺幣 TISA(累積) 表現最為突出，以 3.78% 拿下 TISA 級別多重資產基金近一月績效王。
市場法人分析，現階段能掌握 AI 趨勢主流題材，又能受惠人口高齡化與數位化趨勢、掌握醫療 REITs 與資料中心 REITs 實質需求支撐的投資策略，不但可以透過 REITs 創造穩定現金流、強化投資下檔保護能力，又搭配股票配置提升投資組合投資效率，應是凱基未來世代關鍵收息多重資產基金近一月績效能拔得頭籌的主因。
市場法人也提到，10 月美國聯準會已如市場預期降息一碼，儘管 12 月是否再降息因美國政府關門缺乏官方數據，並非板上釘釘，但隨著美國兩黨打破僵局、政府開門看見曙光，且目前較為疲弱的就業市場也未有起色，市場普遍認為再降息機會不低，若降息再啟，將有利 REITs、債券部位表現。
理財專家表示，透過資產多樣化布局，不僅可以擁有股票部位追求成長動能，還能廣納 REITs、債券等固定收益部位兼顧平衡波動特性，是遇市場亂流能兼顧追求成長與抵禦下檔風險的投資策略。
|
TISA 級別多重資產基金近一月總報酬 TOP8
|
基金名稱
|
近一月績效 (%)
|
近一週績效 (%)
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 - 新臺幣 TISA(累積)
|
3.78
|
0.17
|
野村平衡基金 - TISA 類型
|
3.4
|
-2.9
|
富蘭克林華美多重資產收益基金 - 新臺幣 TISA
|
3.19
|
0.66
|
安聯四季成長組合基金 - TISA 類型 - 新臺幣
|
3.0
|
0.17
|
中國信託科技趨勢多重資產基金 - 臺幣 TISA
|
2.21
|
-0.65
|
群益全民成長樂退組合基金 TISA(累積型 - 新臺幣)
|
2.01
|
-0.17
|
野村多元收益多重資產基金 - TISA 類型新臺幣計價
|
1.07
|
0.17
|
華南永昌多重資產入息平衡基金 (TISA)
|
0
|
0
資料來源：CMoney。資料時間：2025/11/10。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
