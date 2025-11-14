〈2025周慶〉遠東SOGO台北店周年慶倒數 最終加碼優惠出籠

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-14 13:21

遠東SOGO台北店周年慶進入最後倒數。(鉅亨網資料照)

遠東 SOGO 百貨台北店 38 周年慶今 (14) 日起進入最後倒數，在搶搭普發萬元、漸轉濕冷氣溫雙利多加持下，買氣熱絡，除了全館各業種滿千送百好康優惠外，SOGO 指出，各樓層也於第二波開始推出最後加碼優惠與滿額禮。

SOGO 觀察到，氣候轉濕冷帶動民眾紛紛前往添購保暖服飾、抗寒冬被和防潮家電，因此，忠孝館推出百件流行風衣、皮衣獨家 65 折，指定鞋款最低 4.7 折起，復興館女裝也有多款名品大衣，復興館冬季必備流行靴款最低 3 折起。

針對年底的旅遊潮，SOGO 戶外機能服飾區推多款 GORE-TEX 機能外套，忠孝館祭出購買 DM 指定羽絨外套，再加贈限量 200 元周年慶樓層電子抵用券，10F 運動區當日單筆滿 7000 元，再加贈每日限量 200 元 10F 電子購物抵用券；復興館明日於 6F 指定品牌當日單筆滿 5000 元，可憑 APP 內快樂購卡兌換限量 Kolin 歌林 1.7L 多功能防燙美食鍋。

家電寢飾區同樣有多款防潮家電包括除濕機、洗脫烘洗衣機和禦寒冬被等，兩館還有普發萬元獨家加碼額贈。

此外，今年忠孝館特別針對新手爸媽送上最高 22% 回饋，且 5 樓童裝區推出價格親民的兒童推車、汽車安全座椅限時優惠，精選品牌商品最低 62 折起，萬元有找的價格讓爸媽輕鬆入手人氣品牌。