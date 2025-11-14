鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 10:40

在人工智慧熱潮帶動下，日本科技業本季財報表現優出預期，AI 資料中心需求暴增，促使晶片製造商與設備供應商紛紛上修展望。反觀車用半導體市場，表現低迷且面臨巨大壓力。

日本晶片業兩樣情：AI訂單旺翻天、車用需求慘陷低迷。(圖:shutterstock)

MSCI 日本資訊科技指數中多數公司都已公布財報，超過四分之三的公司表現優於分析師預期，這個比例在更廣泛的 MSCI 日本指數中算是前段班。根據彭博社彙編的數據，該指數整體利潤成長了 35%，其中愛德萬測試（Advantes） 是最大的貢獻者之一。

雖然來自主要供應商的樂觀財測，加上政府重新開始提供支持，正在為日本晶片產業的復甦增添動能，但這次的財報季也凸顯了全球晶片業日益擴大的分歧：AI 需求持續推升相關供應鏈獲利，但汽車業供應商仍面臨疲弱與壓力。

東京威力科創上調了全年營業利益預測，分析師們預計，由於晶片製造商的資本支出表現強勁，對晶片生產設備的旺盛需求將持續到明年。該公司對 2026 年的前景展望也同步改善。

彭博分析師 Tammy Qiu 指出，隨著 DRAM 和 NAND 投資加速，東京威力科創預期晶圓製造設備（WFE）支出將創下歷史新高。

在政府強力支援與持續升溫的 AI 投資加持下，日本科技產業的樂觀情緒進一步升溫。根據日本經產省資料，自 2021 年起，日本已投入約 5.7 兆日元力拚半導體產業復興。國會議員也正推動，每年固定編列約 1 兆日元，用於支持半導體與 AI 的長期發展。

相較之下，汽車和工業半導體的需求尚未反彈。

瑞薩電子（Renesas Electronics）公布的財報顯示復甦步調放緩，加上更便宜的功率晶片競爭加劇，導致股價一度重挫 8%，創 4 個月來最大跌幅。

羅姆（Rohm）股價也走弱，公司預估全年營業利益僅 50 億日元，不到分析師預期的一半，意味著下半年度恐將陷入虧損。Resonac Holdings 也因汽車市場疲軟拖累需求，公司本季出現自 2023 年以來首度的營業虧損。

羅姆社長 Katsumi Azuma 上週在記者會上表示，本會計年度最後一季的汽車相關營收預料將下滑。不過，他也指出，公司預期汽車相關市場將在下個會計年度重新回溫。