鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-14 08:07

美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 周四（13 日）宣布，針對部分應用程式（App）開發者，將 App Store 抽成比例從 30% 下調至 15%，但前提是開發者必須加入蘋果推出的全新「小程式合作夥伴計畫」（Mini Apps Partner Program）。

蘋果推出小程式合作夥伴計畫，App Store抽成大幅降至15%。（圖：Shutterstock）

根據該計畫，開發者若想享受更低抽成比例，必須在應用開發過程中深度整合蘋果官方提供的軟體技術。例如，開發者使用蘋果系統記錄用戶購買歷史、驗證用戶年齡，以及通過蘋果官方渠道處理應用內支付。

‌



據美國《CNBC》報導，小程式是指運行在第三方應用商店內部的輕量級軟體，這類應用通常基於網頁技術建構，例如 HTML 或 JavaScript。

此外，OpenAI 等人工智慧（AI）企業也正加速將小程式整合至聊天機器人。

分析師表示，新計畫有望將更多軟體開發者納入蘋果支付體系，並確保蘋果獲得更多收入。以面向所有開發者開放的方式推出計畫，也避免外界認為蘋果在為騰訊等企業制定特殊規則。

此次調整，是蘋果在監管壓力與法律挑戰下對 App Store 商業模式做出的最新妥協。近年來，歐洲監管機關與美國法院判決均要求蘋果放棄對 App Store 的絕對控制權，並降低平台抽成。

目前在大多數國家 App Store 仍是 iPhone 用戶安裝軟體的唯一官方渠道。