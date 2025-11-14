〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-11-14 05:26

美股週四 (13 日) 暗夜降臨，科技股殺聲隆隆，投資人對未來利率政策的預期轉弱，聯準會 12 月降息機率跌破 50%，加劇主要指數跌勢。

降息機率驟跌 道瓊下殺逾800點 三大指數均創逾一個月最慘日(圖：REUTERS/TPG)

道瓊週四狂瀉 797.6 點，跌幅 1.65%，自前一日創下的歷史高點回落。標普 500 重挫 1.66%，其中通信服務與資訊科技類股殺盤席捲，迪士尼第四財季業績喜憂參半，股價狂瀉超 7%。

那斯達克指數大跌 2.29%，三大指數均創下自 10 月 10 日以來最慘單日表現。

科技股殺聲隆隆，特別是先前受 AI 願景帶動的重量級企業。儘管那斯達克本週初表現強勁，但週四收盤前已連續第三天下挫，主要受到輝達、博通及 Alphabet 等大型科技股拖累。市場普遍關注高估值壓力，並評估 AI 資本支出能否如預期轉化為更廣泛的生產力提升。

利率預期前景驟變令市場承壓。交易員目前預估，聯準會在 12 月最後一次會議降息 1 碼的機率約為 52%，較前一日的 62.9% 明顯下滑。由於政府停擺期間缺乏 10 月就業與通膨等關鍵數據，聯準會決策能見度受限。

白宮表示部分經濟報告可能永遠無法完整補回，但多數經濟學家預期對國內生產毛額 (GDP) 影響有限。

為期六週以上的聯邦政府關門已在週三晚間落幕，美國總統川普簽署臨時資金法案，將政府運作資金延長至一月底。分析人士表示，經濟數據逐步恢復發布前，市場波動可能仍將持續。

數位資產方面，比特幣週四跌至 98,072 美元，寫下六個月新低。儘管近期多檔加密 ETF 獲批，但自上月連環清算事件後，比特幣仍多次出現回檔。

美股週四 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 797.6 點，或 1.65%，收 47,457.22 點。

那斯達克指數大跌 536.102 點，或 2.29%，收 22,870.355 點。

S&P 500 指數大跌 113.43 點，或 1.66%，收 6,737.49 點。

費城半導體指數大跌 263.39 點，或 3.72%，收 6,818.736 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 347.93 點，或 2.08%，收 16,344.42 點。

標普 11 大板塊中，以科技與非必需消費類股跌幅最大，能源逆勢小升 0.31%，成為當日唯一收紅的板塊。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍呈走弱。Meta (META-US) 漲 0.14%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.84%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.71%。

台股 ADR 賣壓沉重。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 2.90%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.40%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.80%。

企業新聞

CoreWeave (CRWV-US) 週四狂跌 8.30% 至每股 78.34 美元，市場反應源自《The Verge》一篇報導預告，將這家快速崛起的 AI 基礎設施供應商形容為「AI 泡沫的中心」，並對其商業模式及對輝達的高度依賴提出質疑。

知名投資者 Cathie Wood 領導的 ARK Invest 已連續四個交易日減持特斯拉股份，特斯拉 (TSLA-US) 週四狂瀉 6.64% 至每股 401.99 美元。

摩根士丹利將美光 (MU-US) 的目標股價從 220 美元上調至 325 美元，重申了「增持」評級，並將其列為「首選股」，該股仍下滑 3.25% 至每股 236.95 美元。

思科 (CSCO-US) 上揚 4.62% 至每股 77.38 美元，其第一財季網路業務營收超預期。瑞銀將其目標價從 88 美元上調至 90 美元，同時維持買入評級，，理由是其人工智慧訂單強勁且財務業績穩健。

運動用品大廠 Nike (NKE-US) 週四漲幅約 2.87% 至每股 66.03 美元，因富國銀行上調評等至「增持」，並指出公司損益狀況可能正處於觸底階段

BioNTech (BNTX-US) 暴跌 7.00% 至每股 103.88 美元，彭博指出輝瑞計畫出售其剩餘持股，不過 BioNTech 表示雙方合作關係不變。

華爾街分析

Laird Norton 財富管理公司投資長 Ron Albahary 表示，週四美股暴跌屬於漲多後的技術性調整，他認為回調對行情發展來說相對健康。

他指出，AI 相關資本支出最終將在經濟中反映成果，若醫療、製造與工業等領域開始出現實際受惠跡象，將進一步支持整體市場對 AI 提升生產力的長期預期。

BMO Private Wealth 市場策略師 Carol Schleif 表示：「雖然我們一直預期停擺期間遺失的許多數據會持續缺失，但仍存在疑問：當通膨與就業報告重新恢復發布時，內容會呈現何種面貌。我們不意外看到未來幾週市場波動加劇，因政府運作與經濟資料發布流程重啟。」

聯準會下月降息機率預期如今反轉為五五波。

Evercore ISI 全球政策與央行策略主管 Krishna Guha 研判，近期情勢已使該機構對聯準會在 12 月降息的信心有所下滑，但同時也未提升延後至 1 月降息的可能性預期。

他表示：「我們仍認為 12 月降息機率仍略高，但僅約落在 55% 至 60% 之間。」