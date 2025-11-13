search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為5.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.58元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.38元，預估目標價為5.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.53(-0.53)-0.170.010.02
最低值-1.38(-1.38)-0.98-0.85-0.98
平均值-0.72(-0.73)-0.51-0.36-0.48
中位數-0.58(-0.61)-0.42-0.33-0.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值125.06億121.25億118.55億117.50億
最低值123.04億109.39億107.04億107.52億
平均值123.88億116.54億114.16億113.12億
中位數123.83億117.53億116.21億114.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.141.91-1.54-10.48-0.06
營業收入207.12億196.87億174.78億145.57億131.08億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


