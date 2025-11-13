search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fermi Inc.(FRMI-US)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Fermi Inc.(FRMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.04元下修至-0.06元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.1元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.01(-0.01)0.531.964.3
最低值-0.1(-0.07)0.271.141.72
平均值-0.06(-0.04)0.421.53.01
中位數-0.06(-0.04)0.451.493.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,040萬7.71億22.03億49.02億
最低值0.006.51億17.51億35.14億
平均值2,077萬7.29億20.59億42.98億
中位數2,720萬7.43億20.85億44.92億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Fermi Inc.(FRMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


