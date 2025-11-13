鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fermi Inc.(FRMI-US)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Fermi Inc.(FRMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.04元下修至-0.06元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.1元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.01(-0.01)
|0.53
|1.96
|4.3
|最低值
|-0.1(-0.07)
|0.27
|1.14
|1.72
|平均值
|-0.06(-0.04)
|0.42
|1.5
|3.01
|中位數
|-0.06(-0.04)
|0.45
|1.49
|3.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,040萬
|7.71億
|22.03億
|49.02億
|最低值
|0.00
|6.51億
|17.51億
|35.14億
|平均值
|2,077萬
|7.29億
|20.59億
|42.98億
|中位數
|2,720萬
|7.43億
|20.85億
|44.92億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Fermi Inc.(FRMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
