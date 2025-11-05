鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.61元，預估目標價為5.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.63元上修至-0.61元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.38元，預估目標價為5.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.53(-0.53)
|-0.17
|0.01
|0.02
|最低值
|-1.38(-1.53)
|-1.15
|-0.85
|-0.98
|平均值
|-0.72(-0.81)
|-0.53
|-0.36
|-0.48
|中位數
|-0.61(-0.63)
|-0.42
|-0.33
|-0.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.33億
|121.25億
|118.55億
|117.50億
|最低值
|122.71億
|109.39億
|107.04億
|107.52億
|平均值
|123.71億
|116.32億
|113.88億
|113.12億
|中位數
|123.80億
|117.46億
|115.04億
|114.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.14
|1.91
|-1.54
|-10.48
|-0.06
|營業收入
|207.12億
|196.87億
|174.78億
|145.57億
|131.08億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉AI帶來軍商雙線爆發 Palantir Q3營收創新高、獲利三倍增 上修Q4與全年財測
- Palantir 85倍營收天價估值惹議 分析師：音樂停止時會摔最重
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至5元，幅度約8.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為5.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇