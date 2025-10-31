鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至5元，幅度約8.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對流明科技(LUMN-US)提出目標價估值：中位數由4.6元上修至5元，調升幅度8.7%。其中最高估值8.33元，最低估值2元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予流明科技評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀3位。
流明科技今(31日)收盤價為10.34元。近5日股價上漲8.7%，標普指數上漲1.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
