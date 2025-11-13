交通部年度招商11/19登場 釋出規模逾三千億元創新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部於下周三 (19) 日舉辦今 (2025) 年度招商大會。交通部今 (13) 日表示，此次釋出商機達 3,339 億元，規模也首度突破三千億大關、創歷史新高，今年商案之投資開發案多為整合地方發展、活化區域商業機能或交通場站樞紐之複合式營運轉移案件，現場亦提供交流諮詢服務，促進國內外企業拓展商機。
交通部表示，此次招商除了彙整所屬機關在明 (2026) 年底前可供投資商機，內容涵括民參案 32 件、商機總額約 948 億元及重大交通建設工程採購案件 28 件、商機總額約新台幣 2,391 億元，類別橫跨台鐵、高鐵 (2633-TW)、港區周邊開發、航空站、電信、郵政暨觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫及等多元領域，期與各界潛在投資者合作，創造交通新動能。
此次大會主推 5 件亮點商案，計有：台北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層 ROT 案，基地面積約 7.23 公頃，重新規劃餐飲零售等商業設施；高雄自立路土地開發案，為南部重大的住商大樓開發案，面積約 1.28 公頃，民間投資金額計約 150 億元；高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，規劃開發為商辦、旅館、餐飲零售、倉儲物流等設施。
基隆市威海營區舊址基地 BOT 案，面積約 1.17 公頃，打造結合購物、休閒、文化等設施於一體之複合商業中心，投資金額約 40.5 億元；高雄港新亞灣雙子星大樓開發案，面積約 1.16 公頃，投資興建及營運商用不動產設施，投資金額約 86.99 億元。
交通部表示，為強化招商平台媒合量能，交通部持續開發投資案源，依促參法等相關獎勵優惠，積極擴大民間參與範圍及合作模式，提供有意參與者快速便捷之聯繫管道與多方資訊，藉此深化雙邊合作，創造互惠共榮。
