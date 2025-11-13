進能服前三季EPS 0.44元 拿下地熱探勘許可

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-13 19:18

綠能業者進能服 (6692-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，稅後虧損 0.2 億元，較去年同期虧損擴大，每股稅後虧損 0.34 元，累計前三季仍呈現獲利，每股稅後純益達 0.44 元，較去年同期轉盈，展望後市，公司已取得北部地熱案場的探勘許可，預計順利的話，將在明年下半年貢獻營收，成為成長新動能。

國內太陽能系統建置。(鉅亨網資料照)

進能服第三季營收 2.34 億元，年減 58.14%，毛利率 16.94%，年增 7.53 個百分點，營益率 - 12.53%，稅後虧損 0.2 億元，較去年同期虧損擴大，每股稅後虧損 0.34 元。

進能服前三季營收 12.54 億元，年增 9.81%，毛利率 15.78%，年增 5.14 個百分點，營益率 1.7%，較去年同期轉正，稅後純益 0.26 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.44 元。

進能服指出，隨著各大型再生能源專案陸續進入收尾階段，營運節奏趨於穩定，今年以來公司積極推進多項太陽能、儲能與電網工程，隨著專案進度逐步完成，短期內營收認列較上半年趨緩，惟整體營運仍維持穩健。

另一方面，部分新案正處於設計與許可申請階段，待審核完成後可望接續挹注後續動能，推升後續營收表現。

此外，進能服也已取得北部地熱案場的探勘許可，預計於 12 月進行探勘，若進展順利，最快可望明年下半年啟動地熱電廠的建置作業，屆時即能開始為公司帶來另一波實質營收貢獻。

進能服看好，地熱具備穩定供電、低碳排放與不受氣候影響等優勢，是最具潛力的基載綠電來源；公司將憑藉在 EPC 領域的整合經驗與能源管理技術優勢，承攬地熱電廠建置工程，該案場完工後，預計每年發電量超過 1 億度，為公司中長期營運增添穩定動能。